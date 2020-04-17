Ahmet Şık: Pelikan’ın WhatsApp grubunda 10 Nisan gecesi linç ettirilecek kişi olarak belirlenen Soylu için planlar yapılıyordu

Gazeteci ve HDP milletvekili Ahmet Şık, "1+1 Forum"da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını ilan ettiği gece yaşananları kaleme aldı. Şık, "Saray’da uzantıları olan Pelikan üyelerinin WhatsApp grubunda 10 Nisan gecesi, sokağa çıkma yasağının faili olarak linç ettirilecek kişi olarak belirlenen Soylu için planlar yapılıyordu" ifadesini kullandı.

Şık, Soylu'nun sokağa çıkma yasağından 81 il müdürüyle yaptığı video konferans toplantısında haberinin olduğunu belirtirken, genelge hazırlıklarının sürerken TRT'nin yasağın duyurusunu yaptığının altını çizdi.

Şık, "Saray’da uzantıları olan Pelikan üyelerinin WhatsApp grubunda, kontrol altında tutulan medyadan bazı yayın yönetmenleri ve haber müdürleri de bulunuyordu. Ve 10 Nisan gecesi bu grupta, sokağa çıkma yasağının faili olarak linç ettirilecek kişi olarak belirlenen Soylu için planlar yapılıyordu. Hedef alınan kişi ve gruplara dair stratejilerin belirlenip talimatların verildiği bu grupta hakkında söylenenler bizim kulağımıza kadar geldiyse, Soylu’nun duymamış olmaması mümkün değildir." düşüncesini dile getirdi.

Şık, "İddiaya göre, Pelikan’ın ve söz konusu WhatsApp grubunun (y)etkili elemanlarından bir kadın gazeteci, sokağa çıkma yasağı rezaletinin ardından Soylu aleyhine kampanya örgütledi. Adeta Pelikan’ın örgüt yayını işlevini gören gazetenin yazarı, “Soylu bu dediğinin bedelini ödeyecek” dedikten sonra meslektaşlarına sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından yaşanan rezaletleri öne çıkaran eleştirel haberler ve sosyal medya paylaşımları yapmaları gerektiği konusunda talimatlar vermişti. Bu iddiayla ilgisi var mıdır, bilinmez ama, görevleri iktidarın her kusurunu örtmek olan kimi isimler sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından yaşanan rezaleti eleştirenlerin arasına katılmıştı." bilgisini paylaştı.

Şık yazısında şunları kaydetti:

Henüz sokağa çıkma kararı duyurulmamışken, “evde kalma kararı bilimsel değil siyasi bir karardır.. ne kadar olacağını siyasetçi bilir.. tabi bilim tavsiye eder..” iletisiyle konuya giriş yapan Cemil Barlas oldu.

İzdiham görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra da “bu yasak işi yanlış oldu.. millet aç kalmamak için kendini gece gece sokağa attı.. huzur rahat kaçıyir..” diye başladığı iletilerine devam etti.

İlk sahne alanlardan biri de Hilal Kaplan’dı. Kaplan Twitter hesabından, “Sokağa çıkma yasağını uyguladığın dakikasında gece yarısı duyuracaksın. Başka türlü olmuyor, maalesef gördük”, “İzdiham görüntüleri sebebiyle en çok sağlık çalışanlarımızdan utandım. Çocuğuna bir aydır sarılamayan, bulaştırmamak için evine gidemeyen, her gün ölümle yüz yüze gelen onlar… Bizi affedin” ve “Ne desek boş.. Neyse ki yasak başladı. En azından hafta sonu ‘keyif kalabalığı’ olmayacak. Bu da bir teselli” diyerek eleştiri korosuna katılmıştı.

Katıldığı TV programlarında linç ve işkence gibi insanlık suçlarını savunan Süheyb Öğüt’ün kardeşi Selman Öğüt de yengesini izleyerek eleştiri kervanına Twitter’dan katılmakta vakit kaybetmedi. “Sokağa çıkma yasağı doğru bir karar. Ancak daha erken ilan edilmeliydi. İnsanlar temel ihtiyaçlar için marketlere akın etti deniliyor. Sosyal mesafe sıkıntısı yaşanmamalı” diye açılışı yapan Öğüt, “Kimi diyor ki gece 02.00'da ilan edilmeliydi. Kimi diyor ki iki hafta önce duyurulmalıydı. Ama böyle ilan edilmemesi gerektiği açık…” diye devam etti.

İktidar medyasının çeşitli organlarında yer tutmuş olan kerameti kendinden menkul kimi isimler de açılan yoldan ilerlemekte gecikmedi. Kimi doğrudan uygulamayı eleştirerek, kimi de izdihama neden olanları eleştiriyor görüntüsü altında 10 Nisan rezaletini dolaşımda tutarak öfkeyi büyütüyordu.

Sabah’tan Dilek Güngör, “2 günlük sokağa çıkma yasağı geldi halimize bakın. Demek, 10 gün filan ilan edilse cinayet çıkacak. Bu nedir ya!” derken, “Benzinciler açık olacak bu arada…” diyerek açılışı yapan Ersoy Dede, “Ya luppo’suz kalıverirsek” diye devam ettiği Twitter paylaşımlarını içki alanları gösteren bir videoya “Sokağa çıkma yasağı, saat 21:00’den 45 dakika sonra duyuruldu. Genelgeyle market kapanış saatleri 21:00. Sonrasında açanlar suç işledi. Tekel bayileri ise zaten 22:00’den sonra içki satamaz. Bu saçma tablo bunların tamahkârlığı yüzünden yaşandı” diye yazarak sonlandırdı.

Sabah gazetesi yazarlarından Melih Altınok da ATV’de yaptığı gece haberlerinde konuyu işleyeceğini belirttiği, “Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, insanlar marketlere alın etti. Yasakla ilgili merak ettikleriniz bu gece 23:40’ta atv Son Durak’ta!” dediği Twitter iletisiyle koroya katıldı. Altınok “Cuma Gecesi Dersleri” başlığıyla 12 Nisan’da kaleme aldığı yazısında da, “Bu yasak duyurulmadan önce vatandaşa ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli süre verilmeliydi. İki belki üç gün... Bu süre içerisinde yasağın kapsamı kamuoyuna daha iyi şekilde anlatılır, tansiyon düşürülürdü” diye yazdı.

Yazının devamı için tıklayın