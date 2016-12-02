Ahmet Şık: PDY şüphelilerinden biri benim, "Başına gelen en hafif şey tutuklanmak olacak" dendi!

Daha önce Ergenekon davası kapsamında 375 gün cezaevinde kalan gazeteci Ahmet Şık, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanabileceğini ileri sürdü. "Şu anki sihirli sözcük FETÖ. Yakın geçmişte Ergenekon'du, ondan önce başka bir şeydi. Beni Cemaatçi olmakla suçlamak biraz zor bir iş ama bir yandan da kolay. Öyle bir tezgâh yaparlar ki kimse bunu tartışmayabilir" ifadesini kullanan Şık, "Bir ana cemaat, paralel devlet yapılanması dosyası şüphelilerinden biri de benim. Bunun haberi bana geldi, tutuklanacaksın diye; hatta 'Başına gelen en hafif şey tutuklanmak olacak' dendi" diye konuştu.

Yurt'a konuşan Ahmet Şık'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

Ergenekon kapsamında tutuklanmayı bekliyor muydunuz?

- Evet, kitabı çalışırken arkadaşlarıma ve eşime 'Bunlar bizi de tutuklayabilirler böyle giderse' diyordum, ne zaman ki ODATV soruşturmasına adım karıştı, 14 Şubat'ta arkadaşlar alındılar çok kısa bir süre sonra adım dosyaya girdi ve hiç şüphem kalmadı. Her gün bekliyorduk. Tıpkı şu an beklediğim gibi...

Şu anda da bekliyor musunuz?

Şu anki sihirli sözcük FETÖ. Yakın geçmişte Ergenekon'du, ondan önce başka bir şeydi. Beni Cemaatçi olmakla suçlamak biraz zor bir iş ama bir yandan da kolay. Öyle bir tezgâh yaparlar ki kimse bunu tartışmayabilir.

"Biliyorum, bir gizli tanık konuşmuş"

- Cemaatçi olmakla suçlanacağınızı mı düşünüyorsunuz?

Düşünüyorum ve biliyorum. 15 Temmuz kalkışmasından önce Cemaat'le ilgili açılmış bir ana dava dosyasında şüpheli olarak adım var, onu biliyorum. Bir yıldan uzun bir zamandır var olan bir dosya... Bir tane gizli tanık ifadesinden yola çıkarak hazırlanmış. Kim olduğunu bilmiyorum dosyaya bakarsanız gazeteciymiş. O tür ifadeler ya birileri tarafından dikte ettiriliyor ya da hazır metinler önlerine konuluyor, dosyaya gerçekte var olan ya da olmayan bir gizli tanık monte ediliyor. İfadeyle birlikte ve hedef alınan kimse, o sürecin yeni mağduru oluyor.

- Hangi konuyla ilgili dosya bu?

Şöyle aydınlatayım; yolsuzluk soruşturmalarının ve Suriye'deki savaşta Türkiye Hükümeti'nin ve AKP'nin suçlarını kanıtlayan, MİT'e ait TIR'lar ile yapılan silah sevkiyatını merkeze alan, bunun bir cemaat kumpası olduğundan hareketle bir ana dava dosyası haline getirip aklınıza gelen bir dolu ismi o dosyaya boca etmişler.

- Geçen Enis Berberoğlu'nun hâkim karşısına çıktığı MİT TIR'ları meselesinden bahsetmiyorsunuz sanırım.

O başka bir şey. 7 Haziran seçimi öncesindeki süreçten bahsediyorum. Bir ana cemaat, paralel devlet yapılanması dosyası şüphelilerinden biri de benim. Bunun haberi bana geldi, tutuklanacaksın diye; hatta "Başına gelen en hafif şey tutuklanmak olacak" dendi.