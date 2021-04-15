Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında, Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğu gerekçesiyle, 'suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı.



Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Ne olmuştu?

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma için gittiği adliyede "Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin. Mafyayla hukukla mücadele edilmez. Bunların hukukuyla mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli. İsim vererek de söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı veli toplantısında, anne babalara yaptığı çağrıyı kimse ciddiye almasın. Burada çok ağır bir yük var ve bu yükü kaldırmak sadece bu genç arkadaşların enerjisiyle olacak evet ama, onların tek başına yüklenebileceği bir ağırlık değil bu. Hep birlikte ona el atmamız gerekiyor ve hep birlikte o taşı kaldırıp atacağız. O taşın adı saray rejimi" ifadelerini kullanmıştı.



Ahmet Şık'ın bu açıklaması sosyal medyada bazı haber sitelerinde "Ahmet Şık, Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulundu" şeklinde aktarmıştı.