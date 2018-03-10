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AHMET ŞIK İLE MURAT SABUNCU CEZAEVİNDEN ÇIKTI (1)

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyes

10 Mart 2018 03:19

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık\'ın da bulunduğu 4\'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu\'nun tahliyesine karar verildi. Ahmet Şık ile Murat Sabuncu saat 00.30\'da tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi\'nden salıverildi. Karbey Tesislerine getirilen Şık ve Sabuncu\'yu aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.

Görüntü Dökümü:
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-Ahmet Şık İle Murat Sabancı\'nın çıkışı
-Kendilerini bekleyenlerle selamlaşmaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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