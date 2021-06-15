Ahmet Şık: İHA/SİHA ihraç eden şirketlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile herhangi bir ailevi, sıhri ve dolayımla bir ticari ilişkisi var mı?

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İHA ve SİHA'larla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "İHA/SİHA ihraç eden şirketlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir ailevi, sıhri ve dolayımla bir ticari ilişkisi var mı?" diye sordu.

Şık soru önergesinde, "Türkiye’de savunma alanında kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimi yapan kaç şirket vardır, isimleri nelerdir? Türkiye’de üretilen İHA/SİHA’ların birim maliyeti nedir? SİHA /İHA üretimi yapan şirketlerin son 5 yıl içinde Türkiye’nin savunam ve havacılık ihracatı içindeki hacmi nedir? Bu şirketler son 5 yıl içinde hangi devletlerle SİHA/İHA ihracat anlaşması yapmıştır? İHA /SİHA ihracat anlaşmalarında Cumhurbaşkanlığı’nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? İHA/SİHA ihraç eden şirketlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir ailevi, sıhri ve dolayımla bir ticari ilişkisi var mıdır?" ifadesini kullandı.

Şık şunları kaydetti:

"Açık kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla İHA/SİHA ihracat anlaşmalarında uygulanan fiyat politikası anlaşma yapılan devletlere göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre, son 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde ya da müstakil olarak hangi devletlerle, hangi kalemlerde, hangi tutarda ihracat anlaşmaları yapılmıştır?

Aynı şekilde son 5 yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine kaç İHA/SİHA yerli ya da yabancı hangi üreticiden, hangi bedeller karşılığında kaydedilmiştir?

Türkiye’de üretilmiş İHA/SİHA’ların herhangi zaman aralığında herhangi bir devlete hibe edilmesi ya da mevcut envanterdeki İHA/SİHA’ların başka devletlere devri ya da ‘arter yöntemiyle’ İHA/SİHA takası söz konusu olmuş mudur? Olmuş ise hangi devletlere, hangi tarihlerde, hangi kalemlerde ve hangi nedenlerle hibe veya devir gerçekleştirilmiştir?

Açık kaynaklardan da incelenebileceği üzer yakın geçmişte Fas Krallığı ile yapılan bir İHA/SİHA ihracat anlaşmasında, daha önce başka devletlerle yapılmış benzer anlaşmalar ile büyük farklılık gösteren koşullar söz konusudur. Bu farklılığın sebebi nedir? Savunma sanayii ihracatında Türkiye Cumhuriyeti ve Fas Krallığı arasında herhangi bir özel çalışma söz konusudur?

2020 yılı nisan ayından medyada yayımlanan haberlerde, Türkiye ile Fas Krallığı aasında 13 adet Bayraktar TB2 İHA’sının Fas’a satışı için Türkiye’nin 70 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attığı ve anlaşma kapsamında Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri için ayrıca Fas’taki bir havalimanına İHA komuta üssünün inşa edileceği bilgileri yer almıştır. Ancak bundan iki yıl önce Ukrayna’ya 69 milyon dolar karşılığında sadece 6 İHA verildiği, 2017 yılında Katar’la Baykar’ın yaptığı anlaşmada da benzer fiyatlamalar olduğu yine haberlere konu olmuştu. Fas’a yönelik silah satışlarında Bayraktar İHA’larında uygulanan bu büyük indirimde Türkiye’nin bonkörlüğünün nedeni nedir?

Fas ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalar silah satışları /hibeleri dronelarla sınırlı mıdır? Başka ne tür askeri malzeme, araç, gereç, ekipman ve silah satışı olmuştur?"