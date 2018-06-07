Ahmet Şık: "HDP seçmeni ikinci tura kaldığında İnce'ye oy verecek mi" diye soruyorlar; evet, verecekler

HDP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Ahmet Şık, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. İkinci tura Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kalması durumunda HDP seçmenin İnce'ye oy verip vermeyeceğine ilişkin soruya Şık, "Evet, verecekler. Ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum" yanıtını verdi.

Gazeteci Ahmet Şık, bugün (7 Haziran 2018) FOX TV'de yayınlanan "Çalar Saat" programına konuk oldu. Burada İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Şık, şunları kaydetti:

“Köprüden ince son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok merak edilen soru HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'ye oy verecek mi diye soruyorlar. Evet verecekler. Ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum. Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP'nin parlamentoda olmasının kıymetini bilen insanların gösterdiği teveccühe, olgunluğa HDP seçmeni aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü kaygılarımız aynı.”