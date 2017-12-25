Ahmet Şık: Gün gelecek siz yargılanacaksınız, unutmayın bunu!

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanan gazeteci Ahmet Şık, bugün (25 Aralık 2017) beşinci kez hâkim karşısına çıktı. İktidara yönelttiği birtakım eleştiriler sonrası Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ tarafından duruşma salonundan çıkarılan Şık, "Gün gelecek siz yargılanacaksınız, burada siz olacaksınız, unutmayın bunu" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Vakfı Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, iki gün sürecek.

Ahmet Şık'ın duruşma salonundan çıkarılmasına giden süreçte neler yaşandı?

12:14 -

Ahmet Şık dışarı alındı, salonda alkışlar ve yuhalamalar var: "Ahmet çıkacak, yine yazacak"



12:13 -

Ahmet Şık: Gün gelecek siz yargılanacaksınız, burada siz olacaksınız, unutmayın bunu!

12:12 -

Ahmet Şık: Bu siyasi bir dava

Mahkeme Başkanı: Sanığı dışarı alın!



12:11 -

Ahmet Şık: Çoğulculuğa değil, çoğunlukçuluğa sırtını dayayarak memleketin kendiden olmayanlarına değişik biçimlerde ve düzeyde terörist muamelesi yapan bir iktidar var. Hakikati örtbas eden, gizlenen her gerçekle ortak geleceğimizin karartılmasına suç ortaklığı yapan bir medya var. Her şey gözlerinin önünde cereyan ederken korkuyla ya da konforunun bozulacağı endişesiyle suskunluk sarmalarına hapsolmuş bir sessiz çoğunluk var. Hâl bu iken, tamamen zalimliğe adanmış ve kötülüğünü şiddetle besleyen bir dikta rejiminde doğal olarak, özgürlüğünün sınırlarını genişleten de sadece kötülük oluyor

Mahkeme Başkanı: Böyle devam edersen keserim. Bu savunma değil. AKP iktidarını gidin milletvekili olup eleştirin.

12:10 -

Ahmet Şık: Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in açıkladığı verilere göre ülke nüfusunun yüzde 8’i şüpheli durumda. Bu çok yüksek bir oran. Ama Yargıtay Başkanı Cirit’in yaptığı basit hesap hatasını düzeltmek gerekiyor. 0-15 yaş grubunda yer alanlarla akıl hastaları vb isnat yeteneği bulunmayan insanların oranı yaklaşık yüzde 25. Bir yüzde 10 da bedensel engelli ya da yatalak ve fiziken suç işleyemeyecek durumdaki insanlar var. Eğer, Yargıtay Başkanı’nın ifade ettiği gibi yaklaşık 7 milyon şüpheli varsa bu oransal olarak ülke nüfusunun yüzde 15’inin devlet nezdinde şüpheli görüldüğü anlamına gelir. Başka bir deyişle sokaktaki her 7 kişiden biri şüpheli.