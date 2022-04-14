Ahmet Şık, Ferhan Yılmaz’ın şüpheli ölümünü Bakan Bozdağ'a sordu: Darp izlerinin açıklaması nedir?

TİP Milletvekili Ahmet Şık, işkence iddiaları ile gündeme gelen Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz’ın şüpheli ölümünü Meclis gündemine taşıdı. Şık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “Bakanlığınız yerinde inceleme yapmış mıdır? Yılmaz’a ilişkin video kaydında görülen darp izlerinin açıklaması nedir?” sorularını yöneltti.

Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Ferhan Yılmaz, tahliyesine iki gün kala hayatını kaybetti. Basına yansıyan ölüm belgesine göre Yılmaz’ın, “bulaşıcı hastalık” nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, resmi makamlar ise Yılmaz’ın “kalp krizi” nedeniyle öldüğünü iddia etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise “Cumhuriyet savcısı ve doktor bilirkişisi ile yapılan ölü muayenesinde, müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Ancak Yılmaz’ın ortaya çıkan yoğun bakımdaki görüntülerinde burun, üst dudak ve yüzünde darp izleri görüldü.

Yılmaz’ın şüpheli ölümü Meclis gündeminde

Yılmaz’ın ölümünün ardından ortaya çıkan çelişkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 8 Nisan’da Silivri Cezaevinden ailesini arayan Halil Kasal’ın yaptığı görüşmede “Hiçbir şey yokken arkadaşıma tokat atıyorlar, hakaret içeren bir sürü şey söylüyorlar. Bahçeye götürüp hakaret ettiler, vurdular. Sakallarımı elleriyle yoldular. Botlarla kafamıza basıyorlar. Davacı olmak için tutanak tutuyorlar” dediğinin basına ve kamuoyuna yansıdığını hatırlattı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun hazırladığı raporda hatırlatan Şık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Şık, Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

1- Yılmaz’ın ölümüne ilişkin açılan soruşturma kapsamında Bakanlığınız yerinde inceleme yapmış mıdır?

2- Bakanlığınıza göre Yılmaz’a ilişkin video kaydında görülen darp izlerinin açıklaması nedir?

3- Bakanlığınıza göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Ferhan Yılmaz kalp durması sonucu ölmüştür” açıklamasına rağmen Yılmaz’ın ölüm belgesinde “bulaşıcı hastalık” yazmasının izahı nedir?

4- Merhum Yılmaz’ın abisi Hikmet Yılmaz, “Biz yıkarken gördük, sanki boynuna çamaşır ipiyle asılmış gibi iz var, her iki gözü patlamış, gözlerinden kan geliyor, burnu sanki tamamen kırılmış pamuklarla doldurulmuş, göğüs kısmında büyük bir şişkinlik ve morluk var sanki ağaç saplanmış gibi. Üst dudağı neredeyse bir avuç kadar şişmişti. Sağ ayak kısmı dikişliydi” sözleri ve “Doktor bana, ‘Kardeşine ne olduysa içeride oldu. Hastaneye getirilirken ölmüştü” ifadesi Yılmaz’ın ölümünün Bakanlığınıza göre kalp krizi mi yoksa bulaşıcı hastalıktan mı kaynaklandığını göstermektedir?

5- Silivri cezaevi yetkilileri ve çalışanları hakkında bugüne dek işkence ve kötü muamele sebebiyle açtığınız herhangi bir soruşturma var mıdır?

6- Cezaevinde bulunan Kasal’ın ailesini arayarak anlattığı işkence iddialarının araştırılmasına yönelik Bakanlığınız tarafından bugüne dek ne yapılmıştır? Kasal ve ailesinin tanık olarak ifadesine başvurulmuş mudur?

7- Silivri Cezaevinde gardiyanların mahkumlara işkence, kötü muamele ve baskı yaparak intihara sürükleyecek şekilde muamele ettikleri ve intihar için kullanılabilecek ip, jilet vb. malzemeleri de mahkumların ulaşabilecekleri yerlere bıraktıkları iddiaları doğru mudur? Bugüne dek Silivri cezaevinde kaç intihar girişimi vakası yaşanmıştır? Yaşandığı iddia edilen intihar girişimlerine ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

8- Yılmaz ailesine otopsi raporunun 5 ay sonra çıkacağı bilgisi verildikten sonra eğer para verilirse raporun daha kısa sürede çıkartılabileceği iddiası doğru mudur? Adli Tıp Kurumu’ndaki rüşvet iddialarına yönelik bir soruşturma başlatılmış mıdır?

9- Son 5 yılda Türkiye genelindeki cezaevlerinde çeşitli hastalıklar nedeniyle ölen hükümlü ve tutuklu sayısı nedir?

10- Son 5 yılda Türkiye genelindeki cezaevlerinde intihar eden tutuklu ve hükümlü sayısı nedir?

11- Son 5 yılda Türkiye genelindeki cezaevlerinde işkence eve kötü muamele iddiasıyla Bakanlığınıza ve resmi makamlara ulaşan şikâyet sayısı nedir? Bu bağlamda açılan soruşturma sayısı nedir? Açılan soruşturmalar sonucunda verilen idari ve cezai kararlar nelerdir?