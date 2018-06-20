Ahmet Şık: Bir yanında Bahçeli, bir yanında Çiller, hiç utanmadan “çözüm sürecini HDP bitirdi” diyor

Halkların Demokratik Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Şık, Diyarbakır mitinginde konuştu. Şık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Kadın da olsa çocuk da olsa gereken yapılacaktır” sözlerini hatırlatarak "Sonra çıkıp kardeşlikten bahsediyor. Bir yanında Bahçeli, bir yanında Çiller, ama hiç utanmadan, yüzü kızarmadan “çözüm sürecini HDP bitirdi” diyor" dedi.

"AKP ile Çiller birbirine mecbur"

Cumhuriyet davasında 434 gün cezaevinde kalan Şık, AKP'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği mitinge faili meşgul cinayetlerin yoğun olarak yaşandığı dönemin başbakanı Tansu Çiller'in katıldığını hatırlatarak, "Çünkü artık birbirlerine mecburlar, birbirlerine demir zincirlerle bağlılar. Halkların Demokratik Partisi’nin temsil ettiği ses sıkışıp boğulsun istediler. Ama onlara ve yaptıkları bunca kötülüğe rağmen bu ülkede güvercinler, barışın sesini köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaştırdılar" dedi.

Tutuklu bulunan önceki eş başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksedağ ile milletvekilleri, gazeteci ve öğrencilere selam gönderen Şık "Bir oy Demirtaş’a, bir oy Halkların Demokratik Partisi’ne" istedi.

"Ağzında idam, hayalinde Bahçeli’nin ipi, meydan meydan meydan dolaşıyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ağzında idam, hayalinde Bahçeli’nin ipi, meydan meydan meydan dolaştığını" ifade eden Şık, " Analarımızın gözyaşlarını ayrıştırmak istediler.Bizi birbirimize kırdırtmak istediler. Ülkemizi ırkçılıkla, milliyetçilikle, kindarlıkla bölmek istediler. Ama işte, bir kez daha yan yanayız, beraberiz! Ve biliyoruz ki biz yan yana durursak analarımızın sırtına kamçıyla harita çizenlerin de, Menfaatleri için bu ülkenin gencecik yoksullarını ölüme gönderenlerin de sonu gelir" diye konuştu.

"Sonlarının geldiğini biliyorlar"

İktidar partisi için "Sonlarının geldiğini biliyorlar, o yüzden korku, telaş, panik içindeler" diyen Şık, "Hepimiz biliyoruz: Savaştan, kandan beslenen bu menfaat çetelerinin sonu geldi. Bu çetelerin sözcülüğünü üstlenen, gönlü barıştan yana insanları yalanlarıyla uyuşturmaya çalışan onlarca kiralık kalem var.Tasmalarını kim tutuyorsa onun sesi oluyorlar. Bu haysiyetsizlerin, bu zalimlerin sizin karşınıza çıkacak yüzleri yok" dedi.

"Bu mafya iktidarının, bakanlarının ve kiralık kalemlerinin söylediği yalanları ibretle izliyoruz"

HDP İstanbul Milletvekili adayı Şık, Medyayı, 14 Haziran'da, Şanlıurfa'da AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında yaşananları aktarma biçimini eleştirerek şöyle konuştu: "Bu kiralık kalemler, devleti ele geçirmiş AKP isimli çetenin iş birlikçiliğini, suç ortaklığını üstlenmişler. İşleri oturdukları masaların başından sizinle, bizimle ilgili yalanlar üretmek. En son Suruç’ta yaşananların gerçek yüzünü hepimiz biliyoruz. Bu mafya iktidarının, bakanlarının ve kiralık kalemlerinin söylediği yalanları ibretle izliyoruz. Kendi çevresindekiler de dahil tüm ülkeyi, bütün toplumu korkutarak, yalana boğarak saltanatını sürdürmeye çalışan biri var."

"Hiç utanmadan, yüzü kızarmadan “çözüm sürecini HDP bitirdi” diyor"

Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kadın da olsa çocuk da olsa gereken yapılacaktır” sözlerini hatırlatarak "Sonra çıkıp kardeşlikten bahsediyor. Bir yanında Bahçeli, bir yanında Çiller, ama hiç utanmadan, yüzü kızarmadan “çözüm sürecini HDP bitirdi” diyor" diye konuştu.

"Barışın sesini kısamadılar"

7 Haziran 2015 seçiminden önce sonra yaşanan patlamaları hatırlatan Şık, "Ama ne yaptılarsa olmadı! Barışın sesini kısamadılar. Halkların coşkun selini durduramadılar. Kararlığımız zalimleri ürkütüyor" dedi.