T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Şık: Ben sadece annemin, babamın elini öpmek için eğildim; bundan sonra da böyle olacak!

"Bütün zorbalar, tüm tetikçiler, bu organize örgütün tüm adamları bilsinler ki..."

28 Temmuz 2017 23:06

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla 210 gün önce tutuklanan Ahmet Şık, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması sonrası duruşma salonunda "Bugüne kadar ben sadece annemin ve babamın elini öpmek için eğildim. Bundan sonra da böyle olacak" dedi. 

Şık'ın sözleri, duruşma salonunda bulunanlar tarafından büyük alkış aldı. 

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başladı. 12’si tutuklu 18 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında Cumhuriyet’çiler, iddianamede yer alan suçlamaları beş oturumda yanıtladı. Mahkeme heyeti, Akın Atalay, Murat SabuncuKadri Gürsel, Ahmet Şık ile Twitter’da "Jeansbiri" adlı hesabı kullandığı iddia edilen Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hâlinin devamına; Önder Çelik, Hakan Kara, Güray ÖzTurhan GünayMustafa Kemal GüngörBülent Utku ve  Musa Kart'ın ise tahliyesine karar verdi. Duruşma, 11 Eylül 2017'ye ertelendi. Yedi sanığın tamamına yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

 

ETİKETLER

Cumhuriyet gazetesiAhmet Şık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24