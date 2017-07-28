Ahmet Şık: Ben sadece annemin, babamın elini öpmek için eğildim; bundan sonra da böyle olacak!

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla 210 gün önce tutuklanan Ahmet Şık, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması sonrası duruşma salonunda "Bugüne kadar ben sadece annemin ve babamın elini öpmek için eğildim. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Şık'ın sözleri, duruşma salonunda bulunanlar tarafından büyük alkış aldı.

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başladı. 12’si tutuklu 18 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında Cumhuriyet’çiler, iddianamede yer alan suçlamaları beş oturumda yanıtladı. Mahkeme heyeti, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık ile Twitter’da "Jeansbiri" adlı hesabı kullandığı iddia edilen Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hâlinin devamına; Önder Çelik, Hakan Kara, Güray Öz, Turhan Günay, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku ve Musa Kart'ın ise tahliyesine karar verdi. Duruşma, 11 Eylül 2017'ye ertelendi. Yedi sanığın tamamına yurt dışına çıkış yasağı getirildi.