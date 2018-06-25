Ahmet Şık, Barış Atay, Kenan Sofuoğlu... İşte parlamentoya giren ünlüler

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, milletvekili seçimlerinde AKP 42,4, CHP 22,7, HDP 11,3, MHP11,2, İyi Parti, 10,1 oy oranına ulaşarak Meclis'e girdi. Millet İttifakı çatısı altında seçime katılan Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1,4'te kaldı.

İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı.

Futbolcu Alpay Özalan İzmir'den AK Parti milletvekili oldu.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi.

Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu AKP'den Sakarya Milletvekili oldu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili oldu.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AKP'den Malatya milletvekili oldu.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AKP'den İstanbul milletvekili oldu.

DİSK başkanlığından siyasete girmek için istifa eden Kani Beko CHP'den İzmir milletvekili oldu.

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener CHP'den Konya milletvekili oldu

Ergenekon davasında hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP'den İzmir milletvekili oldu.

Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur İyi Parti'den Isparta milletvekili oldu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İyi Parti'den Afyon milletvekili oldu.

Cumhuriyet davası kapsamında bir yılı aşkın süre tutuklu kalan Ahmet Şık HDP'den İstanbul milletvekili oldu.

Diktatör isimli oyunun yasaklanmasıyla gündeme gelen oyuncu Barış Atay HDP'den Hatay milletvekili oldu.

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse mahkum olan ve şu anda Maltepe Cezaevi'nde tutulan gazeteci Enis Berberoğlu, CHP İstanbul 2. Bölge’den bir kez daha Meclis’e girdi.

Marmara Üniversitesi'ndeki görevine KHK ile son verilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu da CHP'den İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi.