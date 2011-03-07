Ahmet Şık: Adımın Ergenekon'la anılmasını zul sayarım

T24 - Tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Ahmet Şık'a bir buçuk saatlik savcılık sorgusunda 26 soru yöneltildi. Son dalgada gözaltına alınan Nedim Şener dışındaki isimleri tanımadığını belirten Şık, 'Adımın Ergenekon'la anılmasını zul sayarım' dedi



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Emniyet'te susma hakkını kullanan gazeteci Ahmet Şık, savcılık sorgusunda Ergenekon üyeliğinden tutuklanan Nedim Şener dışındaki isimleri tanımadığını, kendisinin bu örgütle anılmasını zul sayacağını söyledi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



İfade tutanağının girişinde, Şık'ın avukatlarının 'Dosyada kısıtlama kararı nedeniyle delilleri göremedik, dosyayı inceleyemedik. Savunma hakkı gereği gibi kullanılamadı' sözleri yer aldı. Savcı Zekeriya Öz'ün Şık'a yönelttiği bazı sorular ve cevapları şöyle:



- Gözaltındakilerden kimi tanıyorsunuz?



Nedim dışındakileri bilmiyorum.



- Ergenekon terör örgütünün medya yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiğiniz tespit edilmiştir... Bu kapsamda çalışmanız oldu mu?

Ergenekon medya yapılanması içinde değilim. Benim bu örgütle adımın anılmasını zul sayarım.





'HİÇBİR HABERİM TEKZİP EDİLMEDİ'



- Odatv'den ele geçirilen belgelerden 2011 Haziran'ında yapılacak genel seçimlerden önce örgütün talimatıyla Nedim Şener'le birlikte 'Haliç'te Yaşayan Simonlar' benzeri kitap çalışması içinde bulunduğunuz, bu kitabın da Emniyet Müdürü Sabri Uzun ismiyle yayınlanması için çalışma yaptığınız tespit edilmiştir. Bu kitabın amacı neydi?



20 yıldır muhabirim. Binlerce habere imza attım. Bugüne kadar kimsenin talimatıyla ne bir haber yazdım ne de haberimi geri çektim... Geçmişte bir çok kayıp, gözaltı ve faili meçhul haberi yaptım. Hiçbiri tekzip edilmedi.



- Nedim Şener'le başka çalışma yaptınız mı?



Herhangi bir kitap çalışması yapmadım.



- Soner Yalçın tarafından oluşturulduğu belirlenen 000KITAP.docx isimli word dosyasında 'İmamın Ordusu' başlıklı kitap çalışması olduğu tespit edilmiştir. Sabri Uzun'u tanıyor musunuz? İkna etmek için görüşme yaptınız mı?



'000KITAP.docx' kitabıma verdiğim isimdir. Bu kitabın isminin Soner Yalçın'ın bilgisayarında ne aradığını bilmiyorum. Bunu aydınlatmanızı istiyorum.









Üç ay önceki hali filan...



- Nedim Şener'le hazırladığınız 'Haliçte Yaşayan Simonlar' kitabına benzer kitap çalışmasını da Haziran 2011 seçimlerinden önce yayınlatmak için çalışmalar yaptığınız anlaşılmıştır. Ergenekon terör örgütünün talimatıyla hazırlanan kitapların referandum ve seçim öncesi çıkartılmaya çalışılmasının amacı nedir?



Bu, Ergenekonla alakalı bir çalışma değildir.



- 25.02.2011 günü saat 18.54'te A.Şık ile X şahsın telefon görüşmesinde özetle, A.Şık'ın 'Evi ne zaman basacaklar diye bekliyorum' dediği, X şahsın 'Öyle bir şey mi var' dediği, A.Şık'ın 'Dünyadan haberin yok... Nedim beni bana yazdırıyormuş ama bize de Ergenekon yazdırıyormuş kitabı falan filan anlamına gelen bir sürü ...' dediği, X şahsın 'Senin kitabın notlarının bu adamın bilgisayarından çıkması' dediği, A.Şık'ın 'Not bana ait değil. Sanki Ergenekoncular öyle bir not hazırlamış gibi gözüküyor', 'Orada gözüküyor, yani kitabın yanılmıyorsam üç ay önceki hali filan' dediği tespit edilmiştir. Odatv'de ele geçirilen kitap taslağının üç ay önceki hali olduğunu nereden biliyorsunuz?

Bunu yukarıdaki soruda yanıtlamıştım.