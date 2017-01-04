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Ahmet Şık, 5 yıl sonra yine Silivri’de

Şık, Metris'ten Silivri'ye nakledildi

04 Ocak 2017 11:31

Haberleri ve Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık, dün Metris Cezaevi’nden Silivri 9 No’lu Cezaevi’ne nakledildi. Şık, 5 yıl önce 'FETÖ' soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve gazeteci Nedim Şener'le birlikte 375 gün Silivri Cezaevi'nde kalmıştı.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre Şık, önce Metris Cezaevi’ne gönderilmiş, burada sesli ve görüntülü kayıt düzeneği olmadığı gerekçesiyle avukatı Can Atalay ile görüştürülmemişti.

Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu yayınladığı yazılı açıklamada, Şık’ın 5 yıl önceki tutukluluğunu anımsatarak, “Her iki tutuklanmasında da aynı ülkenin, aynı yasaları uygulanıyorsa, aynı kişi hem bir örgütün propagandasını yapmaktan, hem de karşı olmaktan tutuklanıyorsa, bu ne yaman bir çelişki? Duruma, zamana ve kişilere göre uygulanan adaletin, toplumları aydınlığa götüreceğine inanmıyoruz. Ahmet Şık, hep gazetecilik yapmak için emek harcamıştır” denildi.

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Ahmet Şık5 yıl sonraSilivriMetrisnakledildi

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