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Ahmet Sever: Bu fotoğraf çok şey anlatıyor…

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uçağından bir kare ve düşündürdükleri

23 Nisan 2016 22:54

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile danışmanı olarak yaklaşık 12 yıl çalışan Ahmet Sever, Facebook hesabından paylaştığı bir fotoğrafta medyadaki baskı üzerine köşesi kapatılan yazarların durumunu işaret etti. 

"Abdullah Gül ile 12 yıl" adlı kitabı büyük bir ilgi gören Sever, Facebook hesabında paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Bu fotoğraf ne çok şey anlatıyor...

Abdullah Gül'ün dış gezilerinden birinde çekilmiş....

Resimdeki gazeteciler soldan sağa:

Fehmi Koru (artık işsiz), Hasan Cemal (artık işsiz), Ergun Babahan (artık işsiz), Nuri Elibol (işine devam ediyor), Mustafa Karaalioğlu (yeni bir gazete çıkarıyor), Mehmet Ali Birand (ne yazık ki kaybettik), Enis Berberoğlu (o şimdi milletvekili), Bilal Çetin (artık işsiz) ve Murat Yetkin (işine devam ediyor)....

Hepsinin (Nuri Elibol) dışında ortak özelliği "sakıncalı ve ambargolu" olmaları...

Merak ediyorsanız ben de işsizim artık…”

Hasan Cemal Milliyet’te yaklaşık 15 yıl boyunca yazdığı köşesi Mart 2013’te kapatıldıktan sonra Mayıs 2013’ten itibaren T24’te yazmaya başladı. Ergun Babahan da, işsiz geçirdiği sürenin ardından Özgür Düşünce gazetesinde yazmaya başladı.  

 

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