Ahmet Sever: Bir garabet sona erdi

T24- Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı ve Basın Sözcüsü Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün resmi protokollerde yer almasını “bir garabetin sonu” olarak niteledi. Sever, uygulamayı "Ucube, anormal olan bir durumun normale döndürülmesi" olarak değerlendirdi.





Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Ahmet Sever, NTV Ana Haber’de Can Dündar’ın konuğu oldu. Sever, Alman Cumhurbaşkanı Christian Wulff için Çankaya Köşkü’nde düzenlenen resmi törene Hayrünnisa Gül’ün de katılarak kırmızı halıda ilk kez yürümesiyle ilgili süreci anlattı.





Yıllardır konuk devlet başkanlarının eşlerinin arka kapılardan alındığını ve bu durumun çok rahatsız edici olduğunu anlatan Sever, “onlar da rencide oluyordu ve duruma bir anlam veremiyorlardı” dedi. Sever şöyle konuştu:





"Gittiği ülkelerde devlet konuğu olan Hayrünnisa Gül, kendi ülkesinde Çankaya’da yürüyemiyordu. Yapılan anormal bir uygulamanın normale döndürülmesinden başka bir şey değil. Hayrünnisa hanıma yapılan bu tavır Türk kadınını da rahatsız ediyordu. Bu epeydir düşünülen bir şeydi. Bu rahatsızlığın giderilmesi gerektiği görüşü zaten vardı. Alman Cumhurbaşkanı’nın ziyaretiyle uygulamaya konuldu.”





Hayrünnisa Gül’ün protokolde yer almasının ardından herhangi bir tepki olmadığını belirten Sever, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde verilecek 29 Ekim resepsiyonuyla ilgili bilgi verirken de daha önce uygulanan iki resepsiyon uygulamasının bir ara formül olduğunu söyledi. Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer döneminde de tek resepsiyon yapıldığını ve bu resepsiyonlarda türbanlı davetliler bulunduğunu kaydeden Sever, iki resepsiyon uygulamasıyla öğlen farklı bir Türkiye akşam farklı bir Türiye varmış gibi bir durumun ortaya çıktığını söyledi.





Üç yıllık sürede Türkiye’de pek çok şeyin değiştiğini ifade eden Sever, kamuoyuna yansıyan siyasi tepkiler dışında protesto etmek amacıyla resepsiyona katılmayacağını belirten hiç kimse olmadığını kaydetti.





Sever, Can Dündar’ın sorusu üzerine, referandum öncesinde “ülkemle ilgili endişelerim var” dediği için resepsiyona davet edilmediği yönünde haberler çıkan Gülben Ergen’in de davetli olduğunu söyledi. Sever, davetiyenin 4 yıldır olduğu gibi Mustafa Erdoğan ve eşi olarak gönderildiğini söyledi.