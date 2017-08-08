Ahmet Şan'dan Fikret Orman'a: Dünyayı ayağa kaldırmakla olaylar çözülmüyor

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Süper Kupa karşılaşması sonrası yaptığı "TFF, Beşiktaş'a ceza vermeye kalkarsa, dünyayı ayağa kaldırırım" sözlerini, "Dünyayı ayağa kaldırmakla olaylar çözülmüyor" diyerek eleştirdi.

Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsten kesici ve delici aletler çıktığını belirten Şan, "Başta kendi taraftarlarımız olmak üzere suça karışanlar ceza almalı" diye konuştu.

"Başta kendi taraftarlarımız olmak üzere suça karışanlar ceza almalı" diyen Şan, şöyle konuştu:

"Meşale ve patlayıcılar Beşiktaş tarafında başlatıldı. Beşiktaş tribününden bir taraftar da sahaya atladı. Hak eden kişilerin cezalandırılmasını istiyoruz. Sahaya bıçak atan taraftarı kimse tanımıyor."

Ne olmuştu?

İki takım taraftarları da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maça giderken polis aramasından geçmiş, çokça kesici ve delici alete güvenlik güçleri tarafından el konulmuştu.

Beşiktaş taraftarlarının "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" yazılı pankartı, güvenlik güçlerince stada alınmamıştı.

Beşiktaş taraftarlarının İzmir Marşı'na Konyaspor taraftarları "PKK'lılar dışarı" diyerek karşılık vermişti.

Maç boyunca iki taraftan da yabancı maddeler atılmış; Quaresma'nın, sahaya atılan 'kelebek' bıçağı hakeme teslim etmesi dikkati çekmişti.

Maçın son düdüğüyle birlikte Konyaspor taraftarı sahaya hücum etmiş, Vodafone Park Direktörü Ahmet Ateş başından yaralanmıştı.

Maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk icraatlerinden birinin sporda şiddeti önlemek olacağını söylemişti.