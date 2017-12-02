Ahmet Özdoğan: Üç futbolcuya verilen para, amatör branşların 3 yılda aldığı paraya eşit

Galatasaray Kongre üyesi Ahmet Özdoğan sert açıklamalarda bulundu. Basketbol ve voleybol şubesindeki durumun içler acısı olduğunu belirten Özdoğan, kulübede oturan 3 futbolcuya verilen 30 milyon TL'nin amatör şubelerin 3 yıllık parasına eş olduğunu söyledi.

Basketbol ve voleybol şubelerinde radikal değişikliklerin şart olduğunu belirten Galatasaray Kongre üyesi Ahmet Özdoğan "Bu kongre sizin eseriniz sizin önünüzde saygıyla eğiliyorum. Mart ayındaki bütçe sizin sayenizde kabul edildi. Şimdi neler oldu bir bakalım Sayın Divan Kurulu başkanlığı çok hassas. Bazı konuşmaları dinlerlerse haksızlık yapıp yapmadığının kararını verirler umarım" diye konuştu.

"Bütçeler bir kuruluş felsefesi ile hazırlanır" diyen Özdoğan, "Mahali ligde olalım diye değil global ligde oynayalım diye kuruldu. Bizim şuan bütçemiz global olmak için mi, evde ki hesap çarşıya uymuyor neden uymuyor. 2015'ten beri görevde olan başkan basketbolda eksi 90 milyon TL. Bu bütçe kabul edilirse zararım 25 milyon TL. Basketbolda şampiyonluktan kim ümitli. Voleybolda son üç yılda zarar 42 milyon TL. Bu bütçe kabul edilirse 17 Milyon TL borç eklenecek. Amatör sporlar, basketbol, voleybol ayrılınca 34 Milyon TL. Amatör şubeler çıkarsa müzede bir şey kalmaz" dedi.

Özdoğan, "Basketbol'da 2015 yılında AŞ kurulmalıydı. Voleybol AŞ kurulmalıydı. Basketbolun 20 Milyon TL, Voleybolun 3 Milyon TL ürettiğini görüyoruz. Oradaki yöneticiler ekstrasını kendi cebinden ödeyecekler. 160 Milyon TL para harcanmış. Bu bir zarardır. Bu 160 Milyon için bankalara gidip kredi alıyoruz. Oturan üç futbolcu 30 Milyon TL alıyor. Amatörlere harcanan üç yıllık para ile aynı. Basketbol ve voleybol için radikal değişiklikler şart" şeklinde konuştu.(CNNTurk)