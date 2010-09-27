-AHMET ÖZAL İSTANBUL ADLİYESİ'NE GELDİ İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasına yönelik 18 Haziran 1988'de yapılan suikast girişimiyle ilgili iddialarına yönelik açılan soruşturma kapsamında, ifade vermek üzere Beşiktaş'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Özel otomobiliyle öğle saatlerinde adliyeye gelen Özal, hakim ve savcıların kullandığı kapıdan giriş yaptı. Özal, burada basın mensuplarının sorularına, ''Şu anda söyleyecek bir şey yok. Çıkışta konuşalım. Savcıya ayıp olur. Suç duyurusunda bulunacağım'' karşılığını verdi. Ahmet Özal, Adliyede soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'ye ifade verecek. -AHMET ÖZAL, GAZETEYE AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU- Ahmet Özal'ın bir gazetede çıkan röportajında ''Turgut Özal'a yapılan suikast girişiminin ardında eski MGK Genel Sekreteri vardı'' iddiasını, ihbar kabul ederek soruşturma başlatan Özel Yetkili Cumhuriyet savcılarından Hakan Karaali, ifadesinin alınması için Ahmet Özal'a tebligat göndermişti. Özal'ın gazetede yer alan röportajında, babasına yönelik düzenlenen başarısız suikastın arkasındaki isimlerin çok kısa sürede tespit edildiğini ve bu isimlerin kendisine aktarıldığını dile getirmişti. Özal, röportajında, ''Babam ülke karışmasın diye bu isimleri açıklamadı. Bunlardan biri de MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu'ydu. Bu isimlerin hepsi Emniyet ve MİT'in arşivlerinde var. Arşivler açılsın'' ifadesini kullanmıştı.