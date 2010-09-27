-AHMET ÖZAL İSTANBUL ADLİYESİNDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasına yönelik 18 Haziran 1988'de yapılan suikast girişimiyle ilgili iddialarına yönelik açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere geldiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı Özel otomobiliyle öğle saatlerinde adliyeye gelen Özal, Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'ye ifade verdi. Yaklaşık 3 saat adliyede kalan Özal, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.