Ahmet Özal: Özal suikastının ardında Yirmibeşoğlu vardı

T24 - 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 1988 yılında gerçekleşen suikastın arkasında dönemin MGK Sekreteri Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu'nun bulunduğunu söyledi. Ahmet Özal, Yirmibeşoğlu'nun savcıya konunun üzerine fazla gitme dediğini de aktardı.





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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasına yönelik 1988'de düzenlenen başarısız suikastın arkasındaki isimlerin çok kısa sürede tespit edildiğini açıkladı.





Habertürk gazetesine konuşan Ahmet Özal, "Babam ülke karışmasın diye bu isimleri açıklamadı. Bunlardan biri de dönemin MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu'ydu. Bu isimlerin hepsi Emniyet ve MİT'in arşivlerinde var. Arşivler açılsın" dedi.







Amcası Korkut Özal'ın Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili Ergenekon'u işaret etmesine de değinen Ahmet Özal, "Ölümüyle ilgili değil ama eğer arşivler açılırsa babama suikast olayı ile Ergenekon bağlantıları görülecektir. Ölümüyle suikastın birlikte araştırılması gerekir. Çünkü Kartal Demirağ diye bir adamı çıkıyor ve 2 sene hapis yiyor, kayboluyor. Babam öldüğü gün Kartal Demirağ gelip dua edip ağladı" diye konuştu.





Röportajdan öne çıkan sorular ve yanıtları şöyle:



Suikast girişimi bireysel değildi yani diyorsunuz?



Arkası çok kalabalık bir olaydı. Hatta araştırıldı, babam bunu açıklamak istemedi. "Bu arşivlerde var, bunun zamanı değil. Türkiye'nin karışmasını istemiyorum. Benim suikastımdan daha önemli olan Türkiye'dir. Türkiye'nin kalkınması daha önemli" dedi.



Birtakım isimlere mi ulaştı?



Tabi canım, ulaştı hepsine. Hatta İsviçre'de para hareketlerine kadar buldular, kimden nerelere gelmiş.



Kimmiş onlar?



Bilmiyorum, açıklamak istemedi.



Ama size isimleri söylemiş?



Ben birkaç isim biliyorum, hepsini biliyorum.



Neye dayanarak Ergenekon olduğunu düşünüyorsunuz?



Kendilerinde yasal olarak güç vehmeden bazı ordu mensuplarının o zaman da aktif olduğunu biliyorum. Yani TSK'nın içinde bahsedilen JİTEM, derin devlet hikayeleri o zaman yoğundu.



Kimdi onlar?



Ordunun içinde kendini bilmezler. bugün Ergenekon dediğimiz hadiseler o zaman da vardı. Bunlar TSK'yı temsil etmez, bu adamlardan dolayı TSK'nın yıpratılmasına, yara almasına karşıyım.



Ergenekon parmağı olduğunu söylüyorsunuz. Peki sizce babanızı neden öldürmek istediler?



Yıllardır şunu söylemeye çalışıyorum. Özal'ın suikast araştırmasının sonuçları isimlerle beraber devletin arşivlerinde var. Eğer birisi bu arşivleri açıp oradaki isimleri çıkarırsa bunların hepsi birbiriyle örtüşecek. Ama nedense hiçbir hükümet o arşivleri açmıyor.



Tespit edilen isimler arasında Yirmibeşoğlu var mı?



Evet, Sabri Yirmibeşoğlu da o isimlerden biri. Arşivlerin açılması lazım. Açılınca isimler çıkar ortaya. MGK Genel sekreteri, eski JİTEM Başkanı'dır aynı zamanda.



Soruşturma nasıl sonuçlandı?



O zaman savcı Uğur Tönük, soruşturmayı yaptı. Yıllar önce savcıyla görüştüm. Bana suikast soruşturmasıyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu'nun kendisine bu konunun üzerine fazla gitme dediğini söyledi.



Peki savcı neden böyle bir şey istiyorsunuz dememiş mi ona?



O zamanki orduyu temsil eden insanların gücü bugünden çok farklıydı. 1980'li yıllarda daha Milli Güvenlik Konseyi iş başındaydı. Kenan Evren Cumhurbaşkanı'ydı. Konsey orada 4 paşayla oturuyordu. Bugünkü Türkiye değil o günkü Türkiye, aradan geçmiş 30 sene.



Savcı nasıl ifade etti?



Soruşturma bittikten sonra söyledi, dosya kapandıktan sonra. Demirağ ceza yedi ve dosya kapandı.



Dosya kapandıysa arşivlerde ne bulunacak?



Mahkeme dosyası kapandı ama MİT ve Emniyet'in yaptığı dosya ayrı bir dosya. Onlar ayrı bir araştırma yaptılar ve 5-6 ayda çözdüler. Ama babam açıklama yapmak istemedi.



Babanız size kaç isim söyledi?



İki üç tane, fazla değil. Önemli birkaç isim söyledi, şaşkınlık ifadeleriyle. Bunlar Emniyet ve MİT dosyalarında var. Enteresandır, suikast olayından sonra bir gazete patronu gazetesini satıp Türkiye'den gitti. Babamın suikastıyla ilgili olabilir, arşivler açılırsa bu isimler ortaya çıkar.



Yirmibeşoğlu hakkında ne yapıldı?



Sabri Yirmibeşoğlu o dönemden sonra emekli edildi.









Sabri Yirbeşoğlu kimdir?





Bir dönemin 'karakutusu' olarak da bilinen eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve eski Özel Harp Dairesi Başkanı emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, 6-7 Eylül 1955'te yaşanan olaylarda da adı geçti. Gazeteci Fatih Güllapoğlu, "Tanksız Topsuz Harekat" adlı kitabında, Özel Harp'çi Yirmibeşoğlu'nun görüşlerine de yer verdi. Kitapta'da röportajın bir yerinde Yirmibeşoğlu'nun "6-7 Eylül de bir Özel Harp işidir ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı. Sorarım size, bu muhteşem bir örgütlenme değil miydi?" sözleri büyük yankı uyandırdı. Ancak Yirmibeşoğlu, kitapta kendisine ait olduğu yazılan sözleri inkar etti.





