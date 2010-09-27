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AHMET ÖZAL İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2010 20:42

-AHMET ÖZAL İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ''Türkiye'de o dönem önemli bir dönemdir. 1993 yılı, belki bugün konuşulan 'Ergenekon' davalarından 100 kat daha önemlidir'' dedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, merhum Cumhurbaşkanı babası Turgut Özal'a yönelik suikast iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'ye ifade veren Ahmet Özal, adliyeden ayrılışında basın mensuplarına açıklama yaptı.   Ahmet Özal, şunları söyledi: ''Ben sayın savcımıza gerek suikastıyla ilgili gerekse vefatıyla ilgili bildiklerimi, duyduklarımı bazı isimleri, olayları hadiseleri yıllardan beri bazı konuşulmamış bilinmeyen olayları anlattım. Şimdi bu isimlerle ve olaylarla ilgili birinci olarak kanunu sebeplerden dolayı bunlarla ilgili konuşmam yasaktır. İkincisi soruşturmanın selameti açısından doğru değildir. Üçüncüsü de bu isimlerin, olayların, can güvenliği açısından konuşulmaması gerekir. Ama çok süratli bir çalışma olduğunu, sayın savcımızın bu konuda zaten çalışma yapmış olduğunu gördüm çok da mutlu oldum. Artık Türkiye'de, Türkiye'nin 1993 yılını siz gazeteci olarak incelemeniz lazımdır.  Sayın rahmetli Uğur Mumcu ile başlayan rahmetli Eşref Bitlis ile devam eden, rahmetli Özal ile devam eden, Adnan Kahveci'nin vefatıyla süren, Madımak olayları, 33 erin şehit olması... Bir dönemin, bir PKK meselesinin çözümü, bir Kürt meselesinin çözümüyle ilgili, sıcak ortamın başladığı bir dönemin kapanmasıdır. O günden bu güne 17 sene geçti. Çok şehitler verdik olayları çözemedik. O dönemler özellikle Eşref Bitlis Paşa ile rahmetli çok yakın ilişkiler içerisinde çözüme ulaşmışlardı. Türkiye o dönem, önemli bir dönemdir 93 yılı. Belki bugün konuşulan Ergenekon davalarından 100 kat daha önemlidir. Bunlar hiçbir zaman gizli kalmaz. Rahmetlinin de bana söylediği buydu. Hatta ben kendisini en son Türkmenistan'da gördüm o zaman da kendisi döner dönmez bu meseleyi bizzat çözeceğini bana söylemişti. Döndükten sonra zaten cumartesi günü vefat etti.'' Özal, açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.

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