Ahmet Özal hakkında 30 milyon dolarlık iddia!

Ahmet Özal’a ait grubun Kerkük'te yapmayı planladığı evler için 30 milyon dolar aldıktan sonra Irak'ı terk ettiği iddia edildi.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre; Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal’a ait grubun Kerkük'te yapmayı planladığı evler için 30 Milyon Dolar para aldıktan sonra Irak Kürdistan'ını terk ettiği iddia edildi.

Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinde faaliyet yürüten Türk şirketleri, bir süredir Federe Kürdistan Hükümeti Bölgesi'nin projelerinde yaptıkları büyük vurgunlarla gündemde.

Daha önce projeleri tamamlamadan Kerkük ve Erbil hükümetini dolandıran Çevikler ve Kartal şirketlerine 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın sahibi olduğu Özal Grubu da katıldığı öne sürüldü.

Merkezi Erbil'de yayın yapan Rûdaw gazetesinin haberine göre "Ozal City" adı altında üç yıl önce Erbil'de kooperatif evlerinden oluşan bir yerleşim merkezi inşaat etmek için anlaşan Özal Grubu, evleri tamamlamadan Irak Kürdistan'ını terk etti.

50 bin dolarlık evlerin fiyatının yarısı Erbil hükümeti, diğer yarısı da evlerde oturmak isteyen vatandaşlar tarafından karşılanacaktı.

7 milyon doları Kürt vatandaşlara ait olmak üzere 30 milyon doları alan Özal Grubu, evleri bitirmedi. Gazeteye konuşan Erbil kürt yönetimi yetkilisi Muherem, Türk Konsolosluğu'na başvurarak Özal Grubundan şikayetçi olduklarını söyleyerek, mağdur olan vatandaşlar için 2 milyon 739 dolar yardım yapacaklarını bildirdi.

Şirketin 10 milyon dolarına el koyduklarını belirten yetkili Muharem, her halükarda evleri bitireceklerini ve sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

996 evden oluşan "Ozal City"deki evlerin ise yüzde 70'lik bölümünün bittiği belirtiliyor.