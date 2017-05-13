Ahmet Özal: Fethullah Gülen, babam ameliyat sonrası Houston'daki hastanede uyurken odasına gizlice girmiş!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babası ile Fethullah Gülen arasındaki ilişkiye dair, "Gülen, babamın döneminde Orta Asya'da okullar açmak istiyordu. O dönemde emniyette bazı atamalarla ilgili ricada bulunuyor. Babam diyor ki, 'Bir dakika asla olmaz.' Daha sonra, 'Ben bu adamdan çekindim. Adam Türkiye'yi değil, dünyayı istiyor' dedi. Zannediyorum bir daha da asla görüşmedi" dedi.

"Gülen, babam Houston'da Bypass ameliyatı olduğunda da ziyaret etti" diyen Özal, "Hatta enteresandır; babamla çekilmiş bir fotoğrafı var. Aslında babamın odasına girilmesi yasakken uyuduğu sırada gizlice girip yanına oturuyor" iddiasında bulundu.

Özal, mevcut siyasi partilerden davet gelmesi halinde siyasete gireceğini söyledi. "Türkiye'nin 2017'den sonra ciddi bir ekonomik sıkıntıya girebileceğini" belirten Özal, "Bilgi ve birikimimle Türkiye'ye katkım olur" diye konuştu.

CHP'nin oylarını artırması gerektiğini söyleyen Özal, "Atatürk bu partiyi kurduğunda 6 okla kurmuştu. Buna bir 7'nci oku ekleyin ve o da demokrasi oku olsun. 6 ok arasında demokrasi yok ki" ifadesini kullandı.

"CHP gibi partiler misyon partileridir. Ama sağ partiler vizyoner arar" diyen Ahmet Özal, "AK Parti'den Erdoğan gitsin barajı aşamaz. En fazla yüzde 5 oy alır" görüşünü savundu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Ahmet Özal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Biz özel televizyon kurduğumuzda babamıza torpil yapardık. Sürekli onu verirdik. Bir gün babam aradı; "Beni vermeyin, muhalefeti verin. Beni sürekli veriyorsunuz. Millet sevmez" demişti.

- Tekrar medyaya girme planımız olabilir, öyle teklifler de var. Ama daha vakit bulamadık.

"Trump'la babam arkadaştı"

- Özal'ın Trump'la arkadaşlığı vardı. Bizi evine davet etmişti. Washington ziyaretinde. Annem de vardı o yemekte.

"Davet gelirse siyasete girerim"

- Bana hiçbir siyasi davet gelmedi. 2002'den bu yana hep uzak durmaya çalıştım ama bu saatten sonra davet gelse kabul ederim. Türkiye 2017'den sonra ekonomik olarak ciddi bir sıkıntıya girebilir. Birikimimle Türkiye'ye faydam olur.

"CHP, 6 okun yanına

bir de 'demokrasi oku' koymalı"

- CHP de oylarını artırmalı. Atatürk bu partiyi kurduğunda 6 okla kurmuştu. Buna bir 7'nci oku ekleyin ve o da demokrasi oku olsun. 6 ok arasında demokrasi yok ki. Atatürk bugün mezardan çıksa sana 1938'i anlatmaz. 2050'den bahseder. Çünkü devrimci bir liderdi.

"AK Parti'den Erdoğan gitsin barajı aşamaz"

- AK Parti'den Erdoğan gitsin barajı aşamaz. En fazla yüzde 5 oy alır. CHP gibi partiler misyon partileridir. Ama sağ partiler vizyoner arar.

"Babam hastanede uyurken gizlice yanına girdi"

- Gülen, babamın döneminde Orta Asya'da okullar açmak istiyordu. O dönemde emniyette bazı atamalarla ilgili ricada bulunuyor. Babam diyor ki, Bir dakika asla olmaz. Zannediyorum bir daha da asla görüşmedi.

Gülen, babam Houston'da Bypass ameliyatı olduğunda ziyaret ediyor. Hatta enteresandır; babamla çekilmiş bir fotoğrafı var. Aslında babamın odasına girilmesi yasakken uyuduğu sırada gizlice girip yanına oturuyor.

- Babam, "Ben bu adamdan çekindim dedi. Adam Türkiye'yi değil, dünyayı istiyor" dedi. Ondan sonra babam onun bazı taleplerini yerine getiremediği için Sızıntı dergisinde babam aleyhinde yazılar yazdı başka isimle.

