Ahmet Nur Çebi: VAR’a ne zaman gidilir, ne zaman gidilmez; bu sisteme bir açıklık getirmek şart

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışı, transferler ve Sergen Yalçın konularında açıklamalar yaparken, hakemlere ve Video Asistan Hakem (VAR) sistemine de değindi. Çebi, "VAR’a ne zaman gidilir, ne zaman gidilmez; bu sisteme bir açıklık getirmek şart" dedi.

Milliyet'e konuşan Ahmet Nur Çebi, kiralık oyuncular Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Francisco Montero'yu takımda tutmak istediklerini ifade etti.

''Çok dağınıktık, çabuk toplarlandık, kenetlendik''

''Takımın uyumu 10 numara, gayet iyi gidiyorlar, iyi yoldalar. Daha önceleri çok dağınıktık, çabuk toparlandık, kenetlendik, iyi bir aile olduk. Teknik adamıyla, futbolcularıyla birlik ve beraberlik var Ümraniye’de. Yani yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcusuyla, çalışanıyla geniş bir aile olduk artık. Özellikle futbolcularımıza aile olduğumuzu hissettirdik, bugünkü başarımızın temelinde de bu yatıyor. Oyuncularımızın takıma bağlılıkları mükemmel ötesi.''

''Sergen Yalçın ne zaman isterse imzalarız''

''Hocamız ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, sözleşmeyi uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız. Kaldı ki niye hocayla yola devam etmemek gibi bir düşüncem olsun? Bir neden göremiyorum. Kamuoyu bilsin ki biz hocamızla yolumuza devam edeceğiz.''

''Rosier, Ghezzal ve Montero'yu tutmak istiyoruz''

''Rosier konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakamsal bir sıkıntı yok, daha tam olarak o aşamaya gelmedik. Tabii ki kadroda kalmasını istiyoruz. Ancak top tamamen Sporting'in hocasında. O geri mi çağıracak, yoksa burada kalmasını mı isteyecek, bilemiyoruz. Hocanın kararı Rosier konusuna açıklık getirecek. Ghezzal ve Montero’yu da takımımızda tutmak istiyoruz. Yönetim olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.''

VAR sistemine açıklık getirmek şart

Kulüpler Birliği’nde geçen hafta Mehmet Sepil’in yerine başkanlık görevine seçilen Ahmet Nur Çebi önümüzdeki günlerde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ile bir araya geleceklerini bildirdi. Kulüplerin hakem hataları ve VAR’la ilgili ciddi şikayetleri olduğunu aktaran Başkan Çebi, “Hakemlerle ilgili düşüncem çok net. Yeter ki art niyetle yol kesme olmasın. Buna karşın hakemlerimiz hata yapmaya devam ediyor, büyük sorun olarak önümüze çıkıyorlar. Bu sadece bizim için geçerli bir şey değil, tüm kulüpler bundan rahatsızlar, . Hassas bir konu, hakemler daha dikkatli olmak ve hata yapmamak zorundalar. Öncelikle şu VAR sistemine bir açıklık getirmek şart. VAR’a ne zaman gidilir, ne zaman gidilmez? Yani ortada bir çifte standart var, bundan kurtulmamız şarttır. Gidilmesi gereken pozisyonlarda gidilmiyor, böyle bir şey olabilir mi? Nerede kaldı standart. VAR konusuna açıklık getirilmesi şart, bir standart olması konusunda MHK’nın duruma el koyması gerekiyor” diye konuştu.