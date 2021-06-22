Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu'yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'yle yaptığı toplantıda başkanlığa devam edemeyeceğini belirtti.

Gerek Beşiktaş'taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.

Çebi'den açıklama

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki görevini bırakacağını açıkladı. Çebi, yaptığı açıklamada, "İsifa etmedim. 6 Temmuz’da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz’daki genel kurulda aday olmayacağım" dedi. (NTV Spor)