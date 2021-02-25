Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Sözleşme konusunun tekrar tekrar gündeme gelmesinde art niyet arıyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tartışma yaratan yabancı hakem sözleri ve Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, Yalçın'ın sözleşmesinin sürekli gündeme gelmesinde art niyet aradığını belirtti.

Hürriyet'e konuşan Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi yabancı hakemlerle ilgili olarak yaptığı açıklamaların başka yönlere çekilmek için cımbızlandığını söyledi. Çebi hem “Nasıl yabancı futbolcu transfer ediyorsak, hakem de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı” sözleri hem de gündemle ilgili Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu:

“Derbilerde yabancı hakemlere yer verilmesi ile ilgili sözlerim ne yazık ki bambaşka yerlere çekilmek için cımbızlandı. Maksadım; hakemlere karşı bir güvensizliğim olduğundan değildir. Derbilerde gereksiz eleştirilerle değersizleştirilmeye çalışılan hakemlerimizi, oluşturulan baskılardan koruma çabasıdır. Bu maçların hakemlerine çeşitli kulplar takılmasını engelleyemiyorsak önlemlerden biri yabancı hakemlerle oynamak olabilir. Ayrıca marka değerleri açısından, futbolun tüm paydaşları için önemli olan derbilerde de diğer maçlarda da hakemlerin performansını sorgulamalıyız.”

Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı konusuyla ilgili de konuşan Çebi, "Bu konunun tekrar tekrar gündeme gelmesinde, getirilmesinde art niyet arıyorum. Şampiyonluğa hedeflenen takımımızın, hocamızın ve bizlerin huzurunu bozmak için bu yollara başvuranlar başarısız olacaklardır. Hepimiz Beşiktaş’ın şampiyonluğu için kenetlenmiş vaziyetteyiz" dedi.