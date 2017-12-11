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Spor

Ahmet Nur Çebi: Bayern Münih üzülmüştür

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi

11 Aralık 2017 17:44

Beşiktaş’ın Bayern Münih ile eşleşmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bayern Münih'in Beşiktaş'ı çektiği için üzüldüğünü ifade etti.

Çebi'nin değerlendirmesi şöyle: 

"Beşiktaş çok iyi top oynuyor, ben ümitliyim. Çocuklarımıza, hocamıza çok güveniyorum. Bu tip maçlardan kaçış yok. Leipzig'i yendik sırayla demek ki. Bahtımız bu sezon Almanya ile açıldı. Beşiktaş da çok iyi bir takım, Beşiktaş bu tip takımlar ile karşılaşacak. Elemek için sahaya çıkacağız, Bayern Münih de üzülmüştür, gelen ağan giden paşam''

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