T24 LogoT24 Logo
Spor

Ahmet Nur Çebi: Balotelli, Sergen Yalçın'ın planları arasında yok

13 Ağustos 2020 11:28

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İtalyan golcü Mario Balotelli'nin, Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almadığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde: "Ekonomik ve sportif olarak en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Zaten Sergen Hocamız da 8-10 transfer istediğini söyledi. Ancak bu gideceklere göre söylenmiş bir şey. Kimler gidecek belli değil. Bugün Ümraniye'ye giderek oyuncu arkadaşlarımızla ön görüşme yapacağız.

Futbolcularla, yöneticiler önden görüşür ve fikirlerini alırlar. Ancak bu görüşmeler transfer oldu anlamına gelmez. Balotelli, hocamız Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almıyor. Kendisi bana bunu iletti. Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz.

"Mensah gündemimizde"

N'Sakala haricinde diğer imzalar net değil. Welington ve Atiba ile pazarlıklar devam ediyor. Bernard Mensah gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik. Alternatiflerimiz de var."

ETİKETLER

Sergen YalçınMario BalotelliAhmet Nur Çebibeşiktaş transfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24