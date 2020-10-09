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Spor

Ahmet Nur Çebi, alacakları ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi

09 Ekim 2020 12:09

UEFA ve TFF'nin takip sürecinde bulunan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını kapatmak için çareyi annesinin ve kendisinin üzerine olan 4 evi ipotek ettirmekte buldu. 

Mali yönden sıkıntılı günler geçiren, pandeminin de etkisiyle bu zorluklardan kurtulmaya çalışan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takip altında olan, Avrupa lisansının sürmesi için mali istikrar sağlama zorunluluğu bulunan Beşiktaş'ın geçmişe dönük kesinleşmiş tüm borçlarını ödemesi gerekiyordu.

Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, 120 milyon liralık kredi ile tüm geçmiş borçlarını kapatarak yoluna devam etti. Ancak bu operasyon, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kişisel girişimleriyle oldu.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ve pandeminin getirdiği mali zorluklardan dolayı nakit akışı iyice düşen Beşiktaş'ın bu krediyi alabilmesi için kefalet gerekiyordu.

Bunun üzerine Başkan Çebi, ikisi annesinin, ikisi de kendisinin üzerine olan toplam 4 lüks evi krediye karşılık ipotek ettirerek, siyah-beyazlıları sıkıntıdan kurtardı.

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