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Spor

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş ilkleri yapmaya devam edecektir"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nuri Çebi, siyah-beyazlı ekibin Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı

27 Eylül 2017 03:34

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nuri Çebi, siyah-beyazlı ekibin Leipzig\'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Keyifli bir akşam geçirdiklerini söyleyen Çebi, \"6 puanla başlayan ilk Türk takımıyız. Beşiktaş ilkleri yapmaya devam edecektir. Daha güzel günler olacak. Bundan sonra işimiz daha kolay. Oynanacak çok maç var ama gruptan çıkma şansımız yüzde 70-80 civarında. Beşiktaş taraftarları her zaman aldığımız puanlarda büyük katkı vermiştir. Bugün de atmosfer çok güzeldi. Leipzig de çok etkilenmiştir diye düşünüyorum\" dedi.
ABDULLAH GÜL DE MAÇI TAKİP ETTİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün Vodafone Park\'taki yerini aldı. Gül karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile izledi ve mücadelenin ardından stattan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ahmet Nur Çebi açıklamalar
-Abdullah Gül\'ün stattan ayrılışı
-Detaylar

HABER: Gökhan HEBEPÇİ - KAMERA: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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