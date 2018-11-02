Müzisyen Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü belirterek oyuncu sevgilisi Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldıran Gençoğlu'nun avukatı, savcılığa yaptığı şikâyette, "Müvekkilimin vücudunun değişik yerlerine, kafasına ve kulağına 45 dakika boyunca hunharca ve vahşice saldırıda bulunulmuştur" ifadesini kullandı. Habertürk yazarı Sevilay Yılman söz konusu olayı değerlendirerek, "Bence Ahmet Kural’ın ivedilikle üzerine bir deli gömleği giydirilip derhal bir psikiyatri kliniğine yatırılması gerekiyor" vurgusu yaptı.

"Üzerine bir deli gömleği giydirilip..."

Sevilay Yılman, şarkıcı Sıla’nın Kural’dan şiddet gördüğüne yönelik haberler üzerine şoka girdiğini belirterek, 3 ay uzaklaştırmanın yeterli olmayacağını çok daha fazlasının yapılması gerektiğini işaret etti. Yılman, Ahmet Kural’a 'Ağır psikopat' diyen Yılman, "Bence Ahmet Kural’ın ivedilikle üzerine bir deli gömleği giydirilip derhal bir psikiyatri kliniğine yatırılması gerekiyor. Haksız mıyım?" değerlendirmesinde bulundu.

Sevilay Yılman'ın "Ahmet Kural’ın derhal psikiyatri kliniğine yatırılması lazım!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz