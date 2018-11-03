Ahmet Kural'ın avukatından açıklama: Pazartesi günü savcılığa gidip ifade verecek

Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Kural'ın avukatından açıklama geldi. Avukat Sibel Aydın, Kural'ın pazartesi günü savcılığa giderek ifade vereceğini duyurdu.

Şarkıcı sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın yazılı açıklama yaptı. Savcılığın ifadeye çağırdığı Kural hakkındaki suçlamaları medya aracılığıyla öğrendiğini ifade eden avukat Aydın, 2 Kasım Cuma günü saat 08.30'da savcılığa giderek dosya içeriğini öğrendiğini belirtti. Avukat Aydın'ın, müvekkili Ahmet Kural'ın pazartesi günü savcılığa giderek ifade vereceğini belirttiği yazılı açıklaması şöyle:

"1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15.00’da müvekkilim Ahmet Kural hakkında yapılan şikâyeti ve iddiaları medya aracılığıyla öğrenmekle birlikte 02.11.2018 Cuma günü sabah 8.30’da Çağlayan adliyesine giderek dosya içeriği tarafımızca alınmış, dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Bey’in 05.11.2018 Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalınmıştır. Şunu önemle belirtmek isteriz ki olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hâlâ ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir."