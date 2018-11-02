“Ahmet Kural'ın açıklaması ile Sıla'nın anlattıklarına bir kez daha inandık”

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun Ahmet Kural’dan gördüğü şiddet, milletvekillerinin de gündeminde. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Ahmet Kural’ın iddialar üzerine yaptığı açıklama ile Sıla’nın anlattıklarının gerçekliğine bir kez daha inandığını söyledi.

Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. 3 aylık koruma kararı aldıran Sıla, Ben şiddete uğradım' demenin zor olduğunu belirterek "Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım" demişti.

Ahmet Kural da konu hakkında bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!"

TİP’li Barış Atay da sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak "Bu ‘açıklamayla' Sıla’nın anlattıklarının doğruluğuna bir kez daha inandık dedi.

Atay’ın mesajı şöyle: