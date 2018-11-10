Ahmet Kural'ın 10 Kasım paylaşımına tepki: Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın

Sevgilisi Sıla'yı darp eden oyuncu Ahmet Kural, Twitter'dan 10 Kasım paylaşımı yaptı. Paylaşıma gelen ilk tepki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle oldu. Paylaşımda, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" ifadesi yer aldı.

Şarkıcı Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'a tepkiler sürüyor. Son olarak darp olayı ile ilgili olarak açıklamasını paylaşan Kural bugün Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili bir tweet attı.

Instagram hesabına yönlendiren bir linki paylaşan Kural'a ilk yorum bir kadın kullanıcının Atatürk'ün sözlerine yer verdiği tweet'i oldu.

Paylaşımda "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' Mustafa Kemal Atatürk" ifadesi yer aldı.

Kural'ın Instagram'daki paylaşımını yoruma kapadığı görüldü.