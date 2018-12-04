Ahmet Kural'dan suç duyurusu, Sıla'dan uyarı

Sanatçı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, ünlü sanatçıdan sahte hesap uyarısı geldi. Kural ise kavgayı yan binadan duyduğunu iddia eden tanıkla ilgili 'yalancı tanıklık' yapmak iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Müzik şirketi aracılığıyla bir açıklama yapan Sıla, kendisine ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



Sıla'nın müzik şirketinden yapılan açıklama şöyle:

”Medya organları bir süredir sanatçımız Sıla Gençoğlu’na ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan alıntılar yapılarak, Sıla Gençoğlu’nun cümleleri gibi haberleştirmektedir.

Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına Sıla Gençoğlu’nun resmi sosyal medya hesapları dışında paylaşım yapan hiçbir hesaba itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Kural'ın suç duyurusu

Diğer yandan Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni gelişmeler de yaşandı. Kanal D'nin haberine göre; ikili arasındaki kavgayı yan binadan duyduğunu iddia eden tanıkla ilgili 'yalancı tanıklık' yapmak suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçe olarak da üniversiteden alınan ses analizi gösterildi.

Kural'ın avukatı suç duyurusunda o tanığın yalan söylediğini iddia etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurarak, seslerin yan evden ne kadar mesafeye kadar duyulabileceğinin tespitinin yapılmasını istedi.

Uzman ekip, hem gündüz hem gece hem de kavganın yaşandığı iddia edilen saatlerde Kural'ın evinde incelemelerde bulundu.

O inceleme sırasında da Kural'a analiz için tanığın duyduğu iddia edilen sözler bağırarak ve normal ses tonuyla söyletildi.

Sıla'nın avukatı kavga esnasında yan binada bulunan yaşı küçük bir kızı da dosyada tanık olarak göstermişti. İddiaya göre, tanık Sıla ile Ahmet Kural arasındaki kavgaya kulak misafiri olmuştu.

Çıkan sonuç ise seslerin yan evden duyulmasının mümkün olmadığı yönündeydi. Teknik cihazlarla yapılan inceleme sonucunda Kural'ın evi ile tanığın evi arasındaki mesafenin 12,5 metre olduğu belirtildi.

Kural'ın evinden çıkan seslerin ise 4,9 metreden sonra fiziki olarak duyulmasının mümkün olmadığı belirtildi. O rapor suç duyurusu ile birlikte savcılığa belirtildi.