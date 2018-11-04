Oyuncu Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gören müzisyen Sıla Gençoğlu'nun şikâyetinin ardından soruşturma başlatıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, oyuncu Ahmet Kural'ın olayın ardından yaptığı yazılı açıklama için, " Ne oluyor Ahmet Kural. Tahrik indirimi falan mı bekliyorsun?" dedi.

"Kendini daha fazla batırma"

Ahmet Hakan, oyuncunun rezil bir açıklama yaptığını savunarak açıklamasıyla Kural'ın "Sıla bana söyleyemeyeceğim korkunçlukta bir laf etti... Ben de ona vurmak zorunda kaldım" iması yaptığını belirtti. Hakan, Ahmet Kural'a seslenerek, "Tahrik indirimi falan mı bekliyorsun? Şunu bil ki Ahmet Kural: Sıla sana yeryüzünün gelmiş geçmiş en korkunç sözünü söylemiş bile olsa... Uyguladığın şiddetin gerekçesi olmaz, olamaz. Kadına şiddetin gerekçesi olmaz Ahmet Kural! Bırakırsın, gidersin, terk edersin, yüzünü asarsın... Ama el kaldıramazsın. Yani demem o ki... Kendini temize çıkarma adına kendini daha fazla batırma. Ve goygoyu kes!" vurgusu yaptı.

Ahmet Hakan'ın "Bırak goygoyu Ahmet Kural" başlığıyla (4 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz