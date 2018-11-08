"Ahmet Kural o lafı 11 kez söyledi; avukatları muhafazakâr kesimde savunma hattı kurmak istiyor"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, sevgilisi Sıla'yı darp eden oyuncu Ahmet Kural'ın savcılık ifadesini değerlendirdi. "Kural'ın 11 ayrı yerde 'Sıla Hanım" dediğini kaydeden Özkök, "Kural’ın avukatları kendilerine 'muhafazakâr' kesimde bir savunma hattı kurmak istiyor" tespitini yaptı.

Özkök'ün "O plaket hâlâ MİT’in duvarında asılıysa" başlığıyla (8 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Buket Aydın’la Kanal D Ana Haber, Ahmet Kural’ın ifadesini yayınladı.

İfadenin basına yansıyan bölümünde Ahmet Kural’ın kullandığı bazı kelimeler dikkatimi çekti.

Tam 11 ayrı yerde “Sıla Hanım” diyor.

Bu tür hitap şeklini Orhan Gencebay gibi muhafazakâr sanatçıların ağzından duyarız ama genç kuşak sanatçıların pek kullandığı bir ifade değildir.

Yine ifadesinde “İnançlarıma saygılı davranmıyordu” diyor. Onun ardından da başka bir ilişkiden söz ediyor.

Bütün bunların alt alta yazdığımda şu sonuç çıkıyor.

Kural’ın avukatları kendilerine “muhafazakâr” kesimde bir savunma hattı kurmak istiyor.

Bence bu stratejiden etkili sonuç almak mümkün değil.

Çünkü daha dünden itibaren iktidara yakın iki yazar bu savunma surlarını delen iki yazı yazdı.

Haber Türk’te Nagehan Alçı, Star gazetesinde Ersoy Dede, bunların hiçbirinin bir kadına şiddet uygulamak için gerekçe ve bahane olamayacağını açıkça yazdılar.