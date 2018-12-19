Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Oyuncu Ahmet Kural'ın şiddet uyguladığı şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu Raporu'nun savcılığa gönderildiği belirtildi. Savcılık davaya ilişkin soruşturmasını tamamlayarak, Kural hakkında, 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Basit yaralama' suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede, oyuncu Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi.

Milliyet'in Radyo Viva’nın Ağır Masa programını kaynak verdiği haberine göre raporda, görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı iddia edildi.

Sanatçı Sıla Gençoğlu geçen aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya Uzlaştırma bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti.