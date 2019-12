Ahmet Kocabıyık'a devlet şeref nişanı

T24- Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık Avusturya Cumhuriyeti’nin en saygın ve üst düzey madalyalarından biri olan Devlet Bilim ve Sanat Şeref Nişanı’nın (Austrian Cross of Honour for Science and Art) sahibi oluyor. Avusturya Cumhurbaşkanı Dr. Heinz Fischer, bilim, sanat ve kültür alanında üstün, yaratıcı ve övgüye değer hizmetlerde bulunan saygın isimlere verilen Avusturya Devlet Bilim ve Sanat Şeref Nişanı’na Ahmet Kocabıyık’ı layık gördü.





Cumhurbaşkanı’nın kararında, Ahmet Kocabıyık’ın arkeoloji alanında Avusturya’nın en önemli bilimsel projelerinden biri olan Efes arkeoloji kazılarına verdiği destek, bu kapsamda Mermer Ev restorasyonu sponsorluğu ve Avusturyalı sanatçılara Borusan Sanat Koleksiyonu’nda yer vererek tanıtımlarına katkıda bulunmasının etkisi olduğu belirtildi.





Habertürk'ün haberine göre, Kocabıyık’ın bu nişanı almasında ayrıca Borusan Holding’in, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü işbirliğiyle 2008 yılında Viyana’da düzenlediği Efes Antik Kenti fotoğraf sergisi, bu yıl Efes Vakfı’nın kuruluşu ve Salzburg Festivali’nin 2011 – 2013 yılları arasında proje sponsoru olması gibi çok sayıda ortak kültür ve bilim projesinin de rolü oldu.





Nişan, Salzburg Festivali öncesi Bakan Dr. Beatrix Karl tarafından verilecek

Nişan, Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 25 Temmuz 2010 Pazar günü vereceği konserden sonra gerçekleşecek törenle Avusturya Cumhuriyeti Federal Bilim ve Araştırma Bakanı Dr. Beatrix Karl tarafından Ahmet Kocabıyık’a takdim edilecek.





1955 yılında çıkartılan Federal Yasa ile verilmeye başlanan Avusturya Bilim ve Sanat Şeref Nişanı, Avusturya Federal Hükümeti’nin tavsiyesi ve Avusturya Cumhurbaşkanı’nın kararı ile veriliyor.

Bugüne kadar nişanı alan kişiler arasında Çek Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Vaclav Havel, efsanevi orkestra şefi Herbert von Karajan, Japon orkestra şefi Seiji Ozawa, Amerikalı soprano Jessye Norman, Avusturyalı ressam ve mimar Gottfried Kumpf, Avusturyalı yazar ve şair Alois Hergouth, Alman besteci ve orkestra şefi Peter Ruzicka gibi isimler bulunuyor.



“Bilim ve sanattaki işbirliği, halkları birbirine yakınlaştırıyor”





Avusturya Devlet Bilim ve Sanat Şeref Nişanı ile ödüllendirilmesiyle ilgili olarak Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık şunları söyledi:



“Avusturya Hükümeti’nin tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı’nın kararıyla bu nişana layık görülmekten onur duydum. Bilim, sanat ve müzikteki işbirliği Avusturya ve Türk halklarını birbirine yakınlaştırıyor. 25 Temmuz’da nişanı Borusan ve Türkiye adına memnuniyetle kabul edeceğim. Borusan, uluslararası dostluk köprüleri kuran, farklı kültürleri yakınlaştıran müziği ve sanatı desteklemeye devam edecek. Müziğin evrensel dili sayesinde Türkiye’yi Avrupa’ya, Avrupa’yı Türkiye’ye tanıtmayı sürdüreceğiz. Türkiye ve Avusturya arasındaki kültür köprüsünün pekişmesine hizmet edeceğiz.”





Kocabıyık, Kennedy Vakfı’ndan da ‘Onur Ödülü’ almıştı.



Ahmet Kocabıyık, geçtiğimiz yıl tüm dünyada sanatsal faaliyetleri ve sanatçıları destekleyen, ABD’nin itibarlı kuruluşu Kennedy Center tarafından ‘Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

Kennedy Center Uluslararası Sanat Komitesi, geçen yıl Türkiye’de toplanmış ve 2005’ten bu yana her yıl verdiği “Altın Madalya” ödülüne ilk kez Türkiye’den bir ismi layık bulmuştu. Ödül, Anadolu kültür mirasını uluslararası platformlara taşıması, sanata ve klasik müziğe desteği, bu alanda ortaya koyduğu yenilikçi yaklaşım nedeniyle 2009 yılında Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’a verilmişti.