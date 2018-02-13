Ahmet Kaya'nın ailesinden video tepkisi: Sırf bu nedenle ülkesine dönememiştir

Fransa’da 18 yıl önce yaşamını yitiren Ahmet Kaya’nın hayatının 13 şarkı ile anlatıldığı internetteki bir videonun kendilerinden izin almadan yayınladığını iddia eden eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, Enva medya şirketine 49 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, “Ahmet Kaya sırf bu nedenle kendisine yapılan saldırılar nedeniyle çok sevdiği ülkesine dönememiştir. Ahmet Kaya’nın hatırasına büyük bir saygısızlık teşkil eden bu video, müvekkillerimde üzücü ve yıpratıcı bir hal almıştır” denildi.

Açılan davanın dilekçesinde Gam Müzik şirketinin Ahmet Kaya’ya ait eserlerin mali haklarının kullanım haklarını devralan yapımcı şirket olduğunun belirtildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Davalı Enva Medya Yayın Yapım ve Yayıncılık AŞ tarafından internetten Ahmet Kaya hakkında bir video yayınlandı. 'Ahmet Kaya aslında kim? Şarkılarıyla Ahmet Kaya' başlığıyla 17 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, hayatının ve şarkılarının anlatıldığı bu videoyu kısa sürede 800 bin kişi izledi. Mirasçılarından izin alınmadan yayınlanan bu videonun altına müteveffa hakkında hakaret içerikli yorumlar yapıldı.

Dava dilekçesinde şöyle denildi:

12 dakikalık videoda Ahmet Kaya hakkında doğru ya da yanlış olduğuna bakılmaksızın, bir kısmı müteveffanın sözleri olmadığı halde yanlı ve yanlış hayat hikayesi anlatıldı. Videoda müteveffanın 13 şarkısı, 3 video klip,1 konser filmi, 1 belgesel, 3 kitap, 3 albüm kapak görüntüsü, eşinden ve kızlarından izin alınmadan yayınlandı. Bir kurgudan ibaret olan bu video, diğer sosyal paylaşım sitelerinde de defalarca paylaşıldı. Videonun içeriğinde Ahmet Kaya hakkında homofobik ve LGBT karşıtı ve terör yanlısı olduğu şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldı."

"Sırf bu nedenle ülkesine dönememiştir"

Mirasçıların avukatı, şöyle konuştu:

“Müteveffa her zaman barışı destekleyen bir müzisyen olarak asla terör yanlısı olmamıştır. Aksine Türkiye’de kardeşliği ve birliği müzikle ifade etmeye çalışan Ahmet Kaya, sırf bu nedenle kendisine yapılan saldırılar nedeniyle çok sevdiği ülkesine dönememiştir. Ahmet Kaya’nın hatırasına büyük bir saygısızlık teşkil eden bu video, müvekkillerimde üzücü ve yıpratıcı bir hal almıştır” dedi. Davacıların avukatı, “ Müvekkillerim için bin lirası maddi, 15 bin lirası manevi olmak üzere toplam 49 bin lira tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz. Ayrıca dava konusu bu videonun internetten kaldırılmasını talep ediyoruz."