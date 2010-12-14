T24- Yazar Cengiz Semercioğlu, Ahmet Kaya linç edilirken sesini çıkarmayıp ölümünün üstünden 10 sene geçtikten sonra şimdi "Ahmet Kaya'cı" olanları eleştirdi.



Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan yazısı (14 Aralık 2010) şöyle:



Ahmet Kaya yüzsüzleri...

Ahmet Kaya’ya düzülen övgüleri midem bulanarak okuyorum.



Bu ikiyüzlülüğü, bu sahtekârlığı kabul edemiyorum.



Ne Ahmet Kaya’yla ilgili tek bir satır yazarım, ne anma gecesine giderim.



Çünkü 10 yıl önce Ahmet Kaya linç edilirken sesini çıkarmayanlar, pısıp oturanlar, darbe sonrası yıllarda Kaya’nın şarkılarını mırıldanamayanlar bugün alkış tutuyorlar.



Daha 85’lerde Ahmet Kaya dinlediğimiz için başımıza gelenleri şurada yazmayı kendime zul addederim.



MGD gecesinde çatal atanlara “Saçmalamayın lan” diye bağıranın sadece bizim ‘Selim’ olduğunu anlatmayı ayıp sayarım.



Ahmet Kaya’yla bu kadar “eski hukukumuz” olduğu için de yeri geldiğinde kendisini eleştirmekten çekinmem.



Şimdi bakıyorum da herkes Ahmet Kaya’cı...



Buram buram riyakârlık kokuyor etraf...



Ne yapayım, ben böyle durumlarda kabuğuma çekilirim.



Bırak övgüleri düzenler düzsün...



Ben Ahmet Kaya şarkılarını içimden söylerim...



Onun deyimiyle “kafama sıkar giderim”...