Ahmet Kaya'nın ailesinden film tepkisi: Bu açıklama suç duyurusudur

Açıklamada, "Muhtelif mecralarda bir süredir ‘Sanatçı Ahmet Kaya’nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak’ şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerine yer verildi.

Daha önce de aynı konuyla ilgili birçok defa açıklama yapan Kaya'nın ailesi hukuk yoluna da başvurmuştu. Açıklamada, "Ahmet Kaya’nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve dünya kapsamında izinleri de yoktur" denildi.