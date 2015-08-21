Ahmet Kaya Köprüsü bombalandı!

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde Türkiye'de linç kampanyasına maruz kaldığı için Fransa'ya gitmek zorunda kalan Ahmet Kaya'nın adının verildiği köprüye bombalı saldırı düzenlendi.

Patlama nedeniyle köprüde delik açılırken, olayda 3 kişi yaralandı

Milliyet'te yer alan habere göre, Nusaybin'de Abdulkadirpaşa ile Devrim mahallelerini bir birine bağlayan Ahmet Kaya Köprüsü'ne dün saat 20.00 sıralarında iddiaya göre PKK'lılar tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Köprüye yerleştirilen bomba uzaktan kumanda ile infilak ettirdi.

Valilik konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Nusaybin ilçemizde özellikle Abdulkadirpaşa Mahallesi’nde hendekler kazıp, barikatlar kurarak güvenlik güçlerini sözde engellemeye çalışan terör örgütü, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatını çekilmez bir hale getirmektedir. Aynı şekilde mahallenin güzergahında olan Ahmet Kaya Köprüsü’nü havaya uçurma girişimi de örgütün bu bölgedeki vatandaşları önemsemediğinin göstergesidir. Güvenlik kuvvetlerimiz, içinde Nusaybinlilerin de olduğu tüm Mardin halkının huzur ve güvenliğini temin etmek için terör örgütünün bütün çabalarını boşa çıkarmaya devam edecek, bu yöndeki çalışmalarını aynı kararlılıkla hız kesmeden sürdürecektir."