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Spor

Ahmet Kavalcı Beşiktaş'tan ayrılma sinyali verdi

Kavalcı: Benim dediklerim yapılmayacaksa ne işim var burada. Yarın istifa edebilirim

14 Temmuz 2013 14:55

Beşiktaş Spor Kulübü'nde yönetici Ahmet Kavalcı'nın istifa edebileceği konuşuluyor.

Almanya kampının ardından basın mensupları geri dönüş uçaklarında yer bulamayınca Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı’dan takım uçağıyla birlikte dönme talebinde bulundu. Kavalcı, bu isteğe olumlu yaklaşmadı. Ahmet Nur Çebi’yle görüşen basın mensupları, Çebi’den onay alınca takımla birlikte Hamburg’a döndü. Bu olay üzerine çok sinirlenen Kavalcı'nın "Benim dediklerim yapılmayacaksa ne işim var burada. Yarın istifa edebilirim" dediği öğrenildi.

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