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Ahmet İnsel paketteki seçim sistemini değerlendirdi

Ahmet İnsel: Eğer gerçek anlamda nisbi temsilin kurulması ve temsilde adalet ilkesinin güçlendirilmesi isteniyorsa, seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi fakat daraltılmış bölge sistemine geçilmemesi gerekiyor

30 Eylül 2013 17:49

Başbakan Tayyip Erdoğan, demokratikleşme paketinin açıklarken ilk sırayı seçim sistemine verdi. Erdoğan'ın tartışmaya açtığı "yüzde 10 barajıyla devam etme", "barajı yüzde 5’e çekip beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemine geçiş" ve "barajı tamamen kaldırarak dar bölge seçim sistemini getirme" yöntemlerini Radikal yazarı Ahmet İnsel değerlendirdi. "Dar bölgeli seçim sisteminin iki turlu olması gerektiğine" vurgu yapan İnsel, seçmenlerin bu formülde iki aday etrafında toplanmasının "toplumda polarizasyona yol açacağını" söyledi. İnsel, bu seçenekte BDP'nin Doğu bölgelerindeki oylarını arttıracağını belirtirken, partiler arası ittifakın da gündeme geleceğini söyledi. İnsel, "yüzde 5 barajı ve 5 milletvekilli seçim bölgesi sistemi"nin ise "fiilen her bölgede yüzde 12 ila 15'e tekabül eden bir seçim barajı yaratacağını" savundu ve temsilde adalet sisteminin güçlenmesi için "seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi fakat daraltılmış bölge sistemine geçilmemesi gerektiğininin" altını çizdi.

Ahmet İnsel'in T24'e yaptığı değerlendirme şöyle:

"AKP'nin bugünkü oy potansiyeli açısından bakıldığında, yüzde 10 barajı AKP'nin en çok faydasına olan sistemdir. Buna karşılık, zannediyorum, gönüllerinden geçen 'dar bölgeli seçim sistemi', yani her bölgede bir milltetvekili adayının olduğu sistem.

Bu sistem ister istemez iki turlu olur, bir turlu olamaz. Ve iki turlu olursa, Kürt seçmeninin yoğunluklu olarak yaşadığı Doğu bölgelerinde, Kürt siyasl partisi olan BDP, bugünkünden daha fazla milletvekili çıkartır büyük ihtimalle. AKP de bugün aldığı milletvekili sayısından daha fazla vekil çıkarır. Ancak bu sistemde, iki büyük parti dışındaki partiler çok milletvekili çıkaramazlar. İki turlu seçim polarizasyon getir çünkü insanların iki aday çevresinde toplanmasına yol açar. Biliyorsunuz, partilerin ittifak yapması bizde mümkün değil. Böyle bir seçim sistemi, seçim öncesi partilerin ittifak yapmasına yol açan düzenlemelerle anlamlı olur. İki turlu sistemde bu ittifaklar gündeme gelecektir.

İkinci öneri olarak sunulan yüzde 5 barajı ve 5 milletvekilli seçim bölgesi sistemi ise fiilen her bölgede yüzde 12 ila 15'e tekabül eden bir seçim barajı demektir. Bu sistemde de Kürt siyasal hareketi, Doğu bölgelerinden daha fazla milletvekili çıkarabilir. Fakat özellikle bağımsız aday gibi girişimlerin hiçbir imkanı kalmaz.

Eğer gerçek anlamda nisbi temsilin kurulması ve temsilde adalet ilkesinin güçlendirilmesi isteniyorsa, seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi fakat daraltılmış bölge sistemine geçilmemesi gerekiyor.

Zannediyorum, AKP'nin esas isteyeceği her bölgeye bir milletvekili adayının olduğu dar bölgeli milletvekili sistemi olacaktır." 

 

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