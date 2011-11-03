Ahmet Hamoğlu: Korkut Eken'e 10-15 bin dolar borç verdim

T24- Sedat Peker’in faili meçhul cinayetler soruşturmasındaki ifadesinde “Ölüm listesindeki Kürt işadamları listesinden çıkmak için Korkut Eken’e para verdi” dediği Ahmet Hamoğlu, PKK’ya destek veren işadamları listesinde bulunmasının mümkün olmadığını ancak Korkut Eken’e borç olarak 10-15 bin dolar para ödediğini söyledi.

Ahmet Hamoğlu, Radyo Kuzey’de Atilla Güner’e, Peker’in iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Korkut Eken’i tanıdığını belirten Hamoğlu şunları söyledi:

“Korkut Eken bana geldi tanırdım. ‘Devlet bize görevler veriyor. Daha sonra da bize destek olmuyor, yalnız bırakıyor’ dedi. ‘Açılan davalar için avukatlara para ödemem lazım bana destek lazım’ diyerek para istedi.

10-15 bin dolar para verdim kendisine. İster borç deyin ister destek deyin. Getirir öderse öder ödemezse canı sağ olsun. Ayrıca Korkut, benim PKK’ya destek veren işadamları arasında olmakla suçlayamaz. Çünkü destek vermeyeceğimi bilir. Benim o listede bulunmam zaten düşünülemez. Ben 20 yaşında Çorum’dan geldim. İstanbul’da var oldum. Kimseye haraç vermem. Öyle olmasaydı Çorum’a geri dönerdim. “

Ergenekon davası sanığı Sedat Peker, Ankara’da devam eden faili meçhul cinayetler soruşturmasında dün ifade vermişti. Peker ifadesinde Kürt işadamlarına yönelik ölüm listelerine dair önemli açıklamalarda bulunmuş, işadamı Ahmet Hamoğlu’nun listeden çıkmak için Korkut Eken’e para ödediğini ileri sürmüştü.



Sedat Peker: Ölüm listesinden çıkmak için para ödediler





