Ahmet Hakan'dan Şeyma Subaşı'ya: Bundan vazgeç

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı’ya “Bakın, bakın! Nasıl da cool görünüyorum” demenin ‘fena olduğunu’ söylerken "Bundan da vazgeç Şeyma!” dedi.

Hakan’ın bugünkü köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Takmamak iyidir Şeyma! Ama “Bakın, bakın! Nasıl da zerre kadar takmıyorum! Nasıl da hiç umurumda değil” falan diye mesaj kasmak fenadır. Mesaj kasmaktan vazgeç Şeyma!

Yıkılmamak, ayakta kalmak önemlidir Şeyma! Ama “Bakın, bakın! Nasıl da hiçbir şey olmamış gibi aynen yola devam ediyorum” falan imajı vermek için çabalamak fenadır. Çabalamaktan vazgeç Şeyma!

Cool olmak, cool görünmek tabii ki havalı bir şeydir Şeyma! Ama “Bakın, bakın! Nasıl da cool görünüyorum” falan diye avaz avaz bağırmak fenadır. Bundan da vazgeç Şeyma!