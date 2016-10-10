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Ahmet Hakan'dan Robert De Niro'ya: Keyfini çıkart baba

Robert de Niro, Donald Trump hakkında "O bir zibidi, o bir köpek, ona yumruk atmak istiyorum" demişti

10 Ekim 2016 11:49

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aktör Robert De Niro ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik kullandığı "O bir domuz, o bir köpek, onun yüzüne yumruk atmak istiyorum" ifadeleriyle ilgili olarak "Trump başa geldiğinde başına bir şey gelmemenin olanca güveniyle yapmış bunu tabii. Keyfini çıkart Robert baba" dedi.

Niro'nun ABD’de insanları oy kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan “Geleceğin için oy kullan”  #VoteYourFuture kampanyası kapsamında paylaşılan Vice Exclusives videsunda kullandığı ifadeler şöyle:

“Demek istiyorum ki o açıkça bir aptal. O bir zibidi, o bir köpek, o bir domuz. Ne hakkında konuştuğunu bilmeyen bir aptal, dümen çeviren saçma sapan bir artist. Ödevlerini yapmıyor, umursamıyor, toplumla oynadığını düşünüyor. Vergilerini ödemiyor. O bir aptal. Colin Powell en iyisini söyledi: O bu ülke için utanç verici, ulusal bir felaket.

İnsanların yüzüne nasıl yumruk atmak istediği hakkında mı konuyor. Tamam, onun yüzene yumruk atmak istiyorum. Bu ülkenin bu mankafanın bu aptalın olduğu yere gelmesine izin veren noktada olması beni sinirlendiriyor. O bizim başkanlık için istediğimiz kişi mi? Sanmıyorum. Bu ülkenin yönünü önemsiyorum ve Donald Trump gibi biriyle yanlış yönde gitme ihtimalinden çok çok endişeliyim. Eğer geleceğinizi önemsiyorsanız bunun için oy kullanın.”

Ahmet Hakan'ın "15 Temmuz'da darbeciler Hürriyet'e de baskın yaptı" başlığıyla yayımlanan (10 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Robert de Niro var ya...

Trump’a demediğini bırakmamış.

Açmış ağzını yummuş gözünü.

Giydirdikçe giydirmiş.

Gözüne gözüne vurmuş.

Hiç acımamış.

*

Trump başa geldiğinde başına bir şey gelmemenin olanca güveniyle yapmış bunu tabii...

Keyfini çıkar Robert baba.

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