Ahmet Hakan'dan Prof. Celal Şengör'e: Muzip oğlan çocuğu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün "İdeal yönetim monarşidir, demokrasiye sempatim yok" sözlerini tiye alarak "Muzip bir oğlan çocuğu olarak görüyorum onu. Kenan Evren’i övüşünü çılgınlığına bağlıyorum. Monarşi istemesini kahkahalarla gülerek karşılıyorum" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Tayyip Erdoğan sadece şu iki cephe olsun istiyor" başlığıyla yayımlanan (28 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Tayyip Erdoğan'a düşmanca kilitlenmek dostça kilitlenmek

DOĞU Perinçek şöyle demiş:

- Kilitlenmişler, dünyada başka bir şey görmüyorlar.

- Tayyip Erdoğan PKK’nın üzerine yürüyor, onlar PKK tarafına geçiyor.

- Tayyip Erdoğan FETÖ’nün üzerine yürüyor, onlar FETÖ’yle beraber.

- Tayyip Erdoğan Rusya’ya elini uzatıyor, onlar Rusya’ya diktatör diyor.

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Doğu Perinçek haklı.

Gerçekten de duruşlarını Tayyip Erdoğan’a göre ayarlayanlar var.

Ve bu gerçekten büyük sorun.

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Ama şöyle bir şey de var bu ülkede:

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- Tayyip Erdoğan çözüm süreci yaparken de, PKK’nın üzerine giderken de...

- Tayyip Erdoğan FETÖ tehlikesini görmezken de, FETÖ’nün üzerine giderken de...

- Tayyip Erdoğan Rusya’yla savaşın eşiğine gelirken de, Rusya’ya elini uzatırken de...

Tayyip Erdoğancı olmayı tercih edenler var.

*

Doğu Perinçek onlar hakkında ne düşünüyor acaba?

Müflis paradigma eski defterleri karıştırıyor

90’larda gazeteciydim.

Fikret Başkaya’nın başı, yazdığı “Paradigmanın İflası” adlı kitabından dolayı derde girmişti.

Bugünlerde de gazeteciyim.

Ve Fikret Başkaya’nın başı, yine “Paradigmanın İflası” adlı kitabından dolayı derde girdi.

Olay şudur:

Müflis paradigma, canı sıkıldıkça eski defterleri karıştırıyor.

Elveda Melih

ANKARA’da Melih Gökçek’in dinozor heykelinin sökülüp kaldırılması...

Bir tek bana mı “Elveda Lenin” filmindeki Lenin heykelinin kaldırılmasını çağrıştırdı acaba?

Bravo Ankara'nın yeni başkanı

- PET shop’larda köpek satışının yasaklanması lazım.

- Hayvanların bir emtia gibi satışının doğru olmadığını düşünüyorum.

- Hayvan bir meta değil ki kalem, kitap, ayakkabı değil ki...

- Hayvan da bir canlı... Onu köleleştiriyorsun. Öyle satılmaması lazım.

Bu sözleri söyleyen Ankara’nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna’yı avuçlarım patlarcasına alkışlıyorum.

Tersi çıkar

BİR âlim zat, rüyasında görmüş: Cübbeli Ahmet cennete gidiyormuş.

*

Bizim Cübbeli de bunu böbürlenerek anlatıyor.

*

Aman Cübbeli!

Dikkat et.

Tersi çıkabilir.

Celal Şengör'e bakışım

- Muzip bir oğlan çocuğu olarak görüyorum onu.

- Kenan Evren’i övüşünü çılgınlığına bağlıyorum.

- Monarşi istemesini kahkahalarla gülerek karşılıyorum.

- Askerden daha fazla askerci olmasına merhametle ve şefkatle bakıyorum.

- Etli patates yiyip filozof dedikodusu yapmak istiyorum kendisiyle.

- Kendisiyle uçuk kaçık fikirler yarışmasına girişmek ve zafer kazanmak istiyorum.

- Onu konuşturacak zıt fikirler ortaya atıp öfkesini kahkahalarla karşılamak istiyorum.