Ahmet Hakan'dan 'Osman Kavala' tepkisi: Ayıptır, yazıktır, günahtır!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hakan, "Neden gözaltına alındığıyla ilgili şu ana kadar tek bir harf bile bilinmezken hükümet yanlısı medyada Osman Kavala’nın şimdiden yargılanıp idamına hüküm verilmesi ayıptır, yazıktır, günahtır" dedi.

Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen iş adamı Kavala, iki gün önce "kısıtlılık kararı olan bir savcılık soruşturması" kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Polisin, Kavala ile sekreterinin bilgisayarına el koyduğu bildirilmiş, hakkında 7 günlük gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ahmet Hakan'ın "Sorular ve cevaplarla istifası istenen belediye başkanları olayı" başlığıyla yayımlanan (21 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Özdemir Erdoğan olayından hareketle

Ne zaman bir müzisyen, bir sinemacı, bir oyuncu, bir şarkıcı falan...

Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili övgü dolu sözler söylese...

Bir kesim hemen...

“Yalaka! Para peşinde! Mevki peşinde” diyor.

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Erdoğan’ı öven sanatçıların da ifade özgürlüğü vardır.

Ve onların niyetleri üzerinden spekülasyon yapmak kimsenin haddi değildir.

Osman Kavala

Osman Kavala gözaltına alındı.

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Neden gözaltına alındığıyla ilgili şu ana kadar tek bir harf bile bilinmezken...

Hükümet yanlısı medyada Osman Kavala’nın şimdiden yargılanıp idamına hüküm verilmesi... Ayıptır, yazıktır, günahtır.