T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan'dan 'Osman Kavala' tepkisi: Ayıptır, yazıktır, günahtır!

"Neden gözaltına alındığıyla ilgili şu ana kadar tek bir harf bile bilinmezken..."

21 Ekim 2017 10:22

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hakan, "Neden gözaltına alındığıyla ilgili şu ana kadar tek bir harf bile bilinmezken hükümet yanlısı medyada Osman Kavala’nın şimdiden yargılanıp idamına hüküm verilmesi ayıptır, yazıktır, günahtır" dedi. 

Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen iş adamı Kavala, iki gün önce "kısıtlılık kararı olan bir savcılık soruşturması" kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Polisin, Kavala ile sekreterinin bilgisayarına el koyduğu bildirilmiş, hakkında 7 günlük gözaltı kararı çıkarılmıştı. 

Ahmet Hakan'ın "Sorular ve cevaplarla istifası istenen belediye başkanları olayı" başlığıyla yayımlanan (21 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Özdemir Erdoğan olayından hareketle 

Ne zaman bir müzisyen, bir sinemacı, bir oyuncu, bir şarkıcı falan...

Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili övgü dolu sözler söylese...

Bir kesim hemen...

“Yalaka! Para peşinde! Mevki peşinde” diyor.

*

Erdoğan’ı öven sanatçıların da ifade özgürlüğü vardır.

Ve onların niyetleri üzerinden spekülasyon yapmak kimsenin haddi değildir.

Osman Kavala

Osman Kavala gözaltına alındı.

*

Neden gözaltına alındığıyla ilgili şu ana kadar tek bir harf bile bilinmezken...

Hükümet yanlısı medyada Osman Kavala’nın şimdiden yargılanıp idamına hüküm verilmesi... Ayıptır, yazıktır, günahtır.

ETİKETLER

Osman KavalaAhmet Hakangözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24